Топ-5 класних авто до 4000 доларів, які можна знайти на українському авторинку

Зустрічаються також екземпляри з АКПП

Авторинок України пропонує чимало цікавих варіантів для тих, хто шукає надійне авто за доступною ціною. Навіть з обмеженим бюджетом до 4000 доларів можна знайти гідні пропозиції від перевірених виробників.

Ці автомобілі, хоч і не нові, але все ще здатні служити вірою і правдою за умови належного догляду. Розглянемо п'ятірку моделей, які варто взяти до уваги, шукаючи авто в цьому ціновому діапазоні на українському ринку.

Kia Cerato: надійний корейський седан

Kia Cerato 2008 року випуску першого покоління пропонується за 3999 доларів. Пробіг цього екземпляру становить 228 тисяч кілометрів. Cerato відомий своєю надійністю та економічністю, що робить його привабливим варіантом для міських поїздок.

Renault Kangoo: практичний помічник

За 3950 доларів можна придбати Renault Kangoo 2001 року. Цей автомобіль першого покоління оснащений 1.9-літровим дизельним двигуном потужністю 80 кінських сил. Пробіг становить 255 тисяч кілометрів. Kangoo цінується за свою багатофункціональність та місткість.

Toyota Yaris: компактний та економний

Toyota Yaris 2006 року другого покоління пропонується за 3990 доларів. Пробіг цього авто — 257 тисяч кілометрів. Yaris славиться своєю надійністю, економічністю та маневреністю, що робить його ідеальним для міських умов.

Skoda Fabia: європейська якість

Skoda Fabia 2007 року другого покоління доступна за 3999 доларів. Пробіг становить 294 тисячі кілометрів. Fabia поєднує в собі якість європейського автовиробника з доступністю, пропонуючи комфортну їзду та низькі експлуатаційні витрати.

Audi A6: преміум за доступною ціною

Audi A6 2004 року випуску покоління C6/4F пропонується за 3999 доларів. Цей екземпляр має пробіг 350 тисяч кілометрів та оснащений автоматичною коробкою передач. A6 — це можливість долучитися до преміумсегмента за відносно невеликі гроші.

Нагадаємо, також раніше "Телеграф" розповідав про 10 автомобілів з найнижчою витратою пального. Йдеться про ТЗ з бензиновим двигуном.