Не лише, коли не пристебнутий: водіям можуть виписати штрафи за несправний ремінь безпеки

Згідно з Правилами дорожнього руху України, використання ременів безпеки є обов'язковим

Безпека на дорогах — це відповідальність кожного учасника дорожнього руху. Одним з ключових елементів безпеки в автомобілі є ремені безпеки, який може знати про ваше авто навіть більше за вас.

Але що робити, якщо вони несправні? І які наслідки це може мати для водія?

Що каже закон

Згідно з Правилами дорожнього руху України, використання ременів безпеки є обов'язковим для водія та пасажирів під час руху транспортного засобу. Однак мало хто знає, що закон також регулює стан самих ременів.

Отже, ст. 31.4.7 ПДР України каже, експлуатація авто заборонена, якщо ремені безпеки не в робочому стані або мають видимі надриви на лямках. Несправні ремені безпеки можуть стати причиною серйозних травм або навіть смерті у разі ДТП. А надірвані лямки можуть призвести до розриву ременя під час зіткнення, що зведе нанівець його захисну функцію.

Штрафи за несправні ремені

Якщо ремені безпеки не в робочому стані або мають видимі надриви на лямках, це є порушенням правил експлуатації транспортних засобів і може бути підставою для накладення санкцій на підставі ч.1 ст. 121 КУпАП. За таке порушення передбачено штраф 340 гривень за перше порушення.

За повторне порушення протягом року накладається штраф від 850 до 1700 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Регулярно перевіряйте стан ременів безпеки у вашому автомобілі. При виявленні пошкоджень негайно замініть ремені у сертифікованому сервісному центрі.

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