Гайка на вагу золота: водіїв штрафують і можуть навіть позбавити прав за цю несправність

На українських водіїв чекають нові штрафи за технічні несправності автомобілів

За статистикою, водії в Україні досить часто отримують штрафи за порушення ПДР. Найпоширеніші з них – за порушення швидкісного режиму, проїзд га червоне та неправильна парковка. І саме їх найчастіше оскаржують автомобілісти.

Проте відтепер треба бути уважнішим і до стану коліс авто. Адже штраф можна отримати за відсутність болтів чи гайок кріплення, а також за наявність тріщин на дисках та ободах.

Ці, здавалося б, незначні дефекти можуть мати серйозні наслідки на дорозі. Відсутність навіть одного болта може призвести до ослаблення кріплення колеса і його відриву під час руху. Тріщини на дисках чи ободах також становлять значну небезпеку, оскільки можуть спричинити раптову аварію колеса.

Який штраф загрожує за це порушення

Відповідно до ч. 1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн.

Але якщо ви повторно порушите це правило протягом року, штраф буде набагато більшим — від 850 до 1700 гривень. І це ще не все. У такому випадку вас також можуть позбавити прав водія на термін від трьох до шести місяців.

Раніше "Телеграф" писав, за що поліція масово штрафує жителів сіл та містечок. Проте така проблема майже не виникає серед водіїв у великих містах.