Для чого треба кнопка на ремені безпеки в авто: насправді вона виконує надважливу місію

Насправді це навіть не кнопка

Автомобіль — надскладний механізм. Проте кожна деталь, навіть найменша, як-то плавник на даху, придумана не просто так і виконує свою функцію.

Так і з паском безпеки. На ньому є спеціальна кнопка, про справжнє призначення якої мало хто знає. Точніше, це навіть не кнопка. Насправді кругла деталь, яку ви можете побачити на фото, є фіксатором. Цей обмежувач затримує пряжку ременя безпеки, щоб він не сповзав. Це важливо у процесі пристібання та відстібання паска.

Кнопка на ремені безпеки та функція, яку вона виконує

Без цього обмежувача ремінь безпеки зможе виконувати свою пряму задачу, проте користуватись ним буде не зручно. Саме кнопка фіксує пряжку і запобігає її сповзанню вниз. Завдяки цьому користувач може швидко та комфортно пристебнути ремінь безпеки, буквально за кілька секунд.

Крім того, обмежувач дає можливість пасажиру чи водію регулювати ремінь безпеки у межах 5-7 сантиметрів без надмірного тиску на таз чи груди. Якщо вам потрібно, щоб пряжка вільно ковзала по ременю (для зміни довжини), то просто натисніть її.

Раніше "Телеграф" писав, що ремінь безпеки може розповісти про минуле автомобіля. Наприклад, про те, що машина була затоплена чи побувала у ДТП.