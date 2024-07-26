Про минулі "пригоди" авто розкаже ремінь безпеки: перевірте це перед покупкою

Авто могло бути затоплене або побувати в ДТП — ремінь безпеки про все розкаже

Купівля вживаного автомобіля завжди пов'язана з певним ризиком. Кожен покупець мріє придбати машину в ідеальному стані, але деколи отримує кота в мішку.

Існує чимало хитрощів, які допомагають приховати справжню історію транспортного засобу. Однак є один елемент, який важко обдурити — ремінь безпеки. Цей простий, але важливий компонент може розповісти багато цікавого про минуле авто, якщо знати, на що звертати увагу.

Що може розповісти ремінь безпеки?

Стан ременя безпеки може вказати на серйозні аварії, які пережив транспортний засіб. Під час сильного удару ремінь безпеки розтягується, щоб поглинути енергію зіткнення. Після цього він часто вже не повертається до початкового стану. Тому якщо ремінь новий, а автомобіль вживаний — вірогідно він бував у ДТП.

Ознаки "бувалого" ременя

Перевіряючи ремінь безпеки, зверніть увагу на його пружність. Якщо він надто легко витягується і повільно повертається назад, це може свідчити про перенесене навантаження. Також варто придивитися до текстури ременя — потертості чи зміна кольору на певних ділянках можуть вказувати на минулі пригоди.

Перевірка механізму

Не менш важливо перевірити роботу механізму ременя безпеки. Якщо він клацає чи заїдає під час витягування, це може бути ознакою пошкодження. У справному стані ремінь повинен плавно витягуватися та швидко повертатися на місце.

Сліди води та піску

Уважно огляньте ремінь на наявність слідів цвілі. Якщо ви помітили характерні плями або запах, це може свідчити про те, що автомобіль був затоплений. Цвіль часто з'являється на тканині ременя після тривалого контакту з водою.

Також зверніть увагу на присутність піску або дрібних частинок бруду в механізмі ременя чи на самій тканині. Це може вказувати не лише на можливе затоплення, але й на експлуатацію автомобіля в екстремальних умовах, наприклад, на піщаних пляжах чи в пустельній місцевості. Особливо це актуально, якщо ви купуєте всюдихід чи пікап, до прикладу.

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