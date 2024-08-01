Простояло роки на полі і навіть завелось: покинуте японське авто здивувало живучістю (відео)

Ця модель виявилась напрочуд живучою

Деколи трапляється таке, що змушує дивуватися навіть бувалих водіїв та механіків. Нещодавно в мережі з'явилося відео, на кадрах якого Toyota Hilux, залишена напризволяще посеред поля.

Попри роки без догляду та вплив стихій, пікап не лише зберіг свій вигляд, але й зміг завестися. Ця історія — яскравий приклад того, чому японські автомобілі мають таку популярність серед водіїв по всьому світу. Відповідний ролик був опублікований у соцмережі Instagram.

Що сталось з пікапом

На відео, що швидко розлетілося мережею, чоловік демонструє Toyota Hilux, яку виявили на занедбаному полі. Автомобіль стояв там невідомо скільки часу, поступово заростаючи травою та чагарниками. На перший погляд здавалося, що пікап давно перетворився на металобрухт. Проте при ближчому огляді автор відео виявив, що кузов зберігся напрочуд добре.

Найбільше здивування викликав той факт, що акумулятор автомобіля все ще був живим. Коли ентузіасти спробували завести двигун, Toyota Hilux запрацювала, хоча і не відразу. Хоча є ймовірність, що акумулятор підзарядили перед тим, як заводити.

Легенда надійності

Toyota Hilux — це не просто автомобіль, а справжня легенда серед пікапів. Модель відома своєю невибагливістю та здатністю працювати в найскладніших умовах. Перше покоління Hilux з'явилося на ринку ще в 1968 році, і з того часу автомобіль постійно вдосконалювався, зберігаючи при цьому свої головні якості — міцність та надійність.

Японські інженери приділяли особливу увагу кожному компоненту, забезпечуючи його максимальну довговічність. Крім того, Hilux розроблявся з урахуванням експлуатації в найрізноманітніших умовах — від спекотних пустель до арктичних льодів. Тому цей пікап неодноразово доводив свою надійність у найекстремальніших ситуаціях.

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