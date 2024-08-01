"Мертві" автосалони та пусті ринки: чому в Україні стало майже неможливо продати машину

Авто ніхто не купує

Український авторинок переживає значні зміни через війну та зниження доходів населення. Останнім часом ринок зіткнувся з низкою викликів, які суттєво вплинули на процес купівлі-продажу транспортних засобів.

Однією з ключових тенденцій стало збільшення часу на підбір автомобіля. Тепер пошук відповідного авто для клієнта може тривати від одного до чотирьох місяців. Це пов'язано зі зменшенням активності на фізичних авторинках, де кількість відвідувачів, зокрема в Луцьку, значно скоротилася. Про це останнім часом все частіше заявляють фахівці з продажу авто та автопідбірники.

Продавці "старої школи" постають перед серйозними труднощами. Дилери, які не адаптувалися до онлайн-продажу, не можуть реалізувати привезені автомобілі. Це призвело до зниження імпорту транспортних засобів. На митниці спостерігається значне зменшення кількості імпортованих авто — лише 20-30% від звичайного обсягу.

Водночас зросла конкуренція в онлайн-просторі. Традиційні платформи, такі як AutoRia, перенасичені пропозиціями, що ускладнює продаж. Попри загальне зниження активності ринку, спостерігається підвищений інтерес до професійного підбору автомобілів.

Експерт рекомендує продавцям адаптуватися до нових реалій ринку. Важливо створювати присутність у соціальних мережах та месенджерах для розширення аудиторії потенційних покупців. Також необхідно встановлювати конкурентоспроможні ціни, які відповідають реальному стану та історії автомобіля.

Раніше "Телеграф" уже розповідав, що українці всього за 2 дні спустошили автосалони. Причина небаченого ажіотажу — всього в одному законопроєкті, який скоро розгляне Верховна Рада.