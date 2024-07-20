Пробіг 700 тис. км і більше: найживучіші авто, які їздять дорогами України (фото)

Це своєрідний симптом надійності двигуна

Автомобілі з великим пробігом часто викликають недовіру у покупців, але деякі моделі здатні долати сотні тисяч кілометрів без серйозних проблем. Такі "довгожителі" зазвичай мають просту конструкцію, надійні двигуни та трансмісії, а також відрізняються невибагливістю в обслуговуванні. На українському ринку можна знайти чимало автомобілів, які пройшли 500 тисяч кілометрів і більше, але все ще залишаються у хорошому технічному стані.

За даними популярного сайту auto.ria.com, серед таких витривалих моделей є як представники преміум-сегменту, так і бюджетні автомобілі. Розглянемо найбільш живучі авто, які можна зустріти на дорогах України.

Toyota Land Cruiser 2002

Автомобіль Toyota Land Cruiser 2002 року випуску продають в Україні за шалені для цього пробігу гроші — 36 666 $. При цьому на одометрі цифри вражають — 503 тисячі кілометрів. Такий високий цінник, ймовірно, пов’язаний з тим, що машина повністю перероблена для їзди бездоріжжям. Власник машини називає її унікальним екземпляром, який не повинен припадати пилом у гаражі.

BMW 5 Series 1993

Другий цікавий екземпляр з надзвичайно великим пробігом в Україні — це BMW 5 Series 1993 року випуску. Машині уже 31 рік, і на одометрі показує 620 тис. км пробігу. Це й не дивно — легендарний 2.5 л рядний 6-циліндровий (192 к.с.) мотор здатний і на більше. Власниця автомобіля вказує, що він перебуває на ходу кожного дня, і в технічно справному стані.

Mercedes-Benz 190 1990

Німецький автопром дійсно заслуговує на звання легендарного. Адже саме заводи цієї країни випускають машини, здатні на нереально великі пробіги. Ось, до прикладу Mercedes-Benz 190 1990 року випуску з пробігом 999 тисяч кілометрів. 2-літровий двигун Mercedes і справді здатен на такі високі цифри. До речі, власник каже, що авто у технічно справному стані — "сів і поїхав".

Opel Vectra 2006

Цей Opel Vectra 2006 має пробіг 676 тисяч кілометрів, і це фактично рекордні показники для цього 1,8-літрового двигуна. Власник зазначає, що купив це авто новим у салоні в 2006 році.

BMW 5 Series 2013

За 15 700 $ в Україні продають BMW 5 Series 2013 року випуску. Пробіг — 999 тисяч кілометрів — здається нереальним за 10 років. Втім, скоріш за все, це правдива інформація. Адже попередній зафіксований пробіг був 393 кілометри. Його зафіксували на дилерському СТО ще 5 років тому.

Раніше "Телеграф" писав, які автомобілі продаються на авторинку в Луцьку. Виявляється, на цьому базарі є секретні майданчики, про які мало хто знає.