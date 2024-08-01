Конфлікт зі співробітниками ТЦК у Ворохті: в прокуратурі сказали, що загрожує фігурантам

Окрім побиття, фігуранти справи пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий військовий

Правоохоронні органи повідомили про підозру групі мешканців міста Ворохта на Прикарпатті, які на початку липня брали участь у конфлікті зі співробітниками Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Зокрема, вони скоїли напад на одного з військовослужбовців та побили його.

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура. Зазначається, що чотирьом фігурантам справи про напад на військового повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій щодо військовослужбовця (ч. 2 ст. 296 КК України).

"Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю РТЦК та СП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші", – сказано у повідомленні.

Окрім побиття, фігуранти справи пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий військовий. В поліції заявили, що у результаті сутички 47-річний співробітник ТЦК отримав легкі тілесні ушкодження та хімічний опік через те, що нападники застосували перцевий балончик.

Нагадаємо, що в Чернівцях нещодавно відбувався конфлікт між військовозобов'язаним та ТЦК. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець засудив неправомірні дії патрульних та ТЦК.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Львові чоловіка ТЦК заштовхало в автобус. Пізніше він показав синці на своїх ногах, а ТЦК спробували виправдатися.