Простояло годы на поле и даже завелось: заброшенное японское авто удивило живучестью (видео)

Эта модель оказалась удивительно живучей

Иногда случается такое, что заставляет удивляться даже видавших виды водителей и механиков. Недавно в сети появилось видео, на кадрах которого Toyota Hilux, оставленная на произвол судьбы посреди поля.

Несмотря на годы без ухода и стихий, пикап не только сохранил свой вид, но и смог завестись. Эта история — яркий пример того, почему японские автомобили пользуются такой популярностью среди водителей по всему миру. Ответный ролик был опубликован в соцсети Instagram.

Что произошло с пикапом

На видео, быстро разлетевшемся сетью, мужчина демонстрирует Toyota Hilux, которую обнаружили на заброшенном поле. Автомобиль стоял там неизвестно сколько времени, постепенно зарастая травой и кустарниками. На первый взгляд казалось, что пикап давно превратился в металлолом. Однако при ближайшем обзоре автор видео обнаружил, что кузов сохранился удивительно хорошо.

Наибольшее изумление вызвал тот факт, что аккумулятор автомобиля все еще был жив. Когда энтузиасты попытались завести двигатель, Toyota Hilux заработала, хоть и не сразу. Хотя есть вероятность, что аккумулятор подзарядился перед тем, как заводить.

Легенда надежности

Toyota Hilux – это не просто автомобиль, а настоящая легенда среди пикапов. Модель известна своей неприхотливостью и способностью работать в самых сложных условиях. Первое поколение Hilux появилось на рынке еще в 1968 году, и с тех пор автомобиль постоянно совершенствовался, сохраняя при этом свои главные качества – прочность и надежность.

Японские инженеры уделяли особое внимание каждому компоненту, обеспечивая его максимальную долговечность. Кроме того, Hilux разрабатывался с учетом эксплуатации в самых разных условиях – от жарких пустынь до арктических льдов. Поэтому этот пикап неоднократно доказывал свою надежность в самых экстремальных ситуациях.

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