Монстр з Маранелло: що відомо про новий гіперкар Ferrari потужністю понад 1000 к.с (фото)

Ferrari випустить новий гіперкар у 2025 році

Ferrari не збавляє обертів у розробці нових моделей. Безперервне оновлення лінійки є запорукою підтримання високого попиту на автомобілі культового італійського бренду.

Постачання нещодавно анонсованого флагманського авто з 12-циліндровим двигуном розпочнуться ще до завершення поточного року. Також очікується, що до кінця 2023-го компанія дасть старт виробництву наступника легендарного гіперкара LaFerrari, чиї технології вже вважаються революційними, пише motor.es

Яким буде новий гіперкар Ferrari

Проте головною прем'єрою Феррарі у найближчі місяці стане презентація абсолютно нового гіперкару. Утім, і 2024 рік обіцяє бути насиченим для виробника. Наступне покоління моделі SF90 вже невдовзі має з'явитися на публіці, про що свідчать свіжі шпигунські фотографії, які опинилися в розпорядженні ЗМІ. Протягом майже року творці працювали над переосмисленням першого прототипу, відзначеного минулого літа, перш ніж він перетворився на передсерійний зразок.

Дизайн майбутньої новинки значно відрізняється від нинішньої SF90 Stradale. Окрім меншої висоти, авто вражає гранично динамічним і обтічним силуетом з довгим капотом порівняно з коротким, але піднятим заднім звисом. У задній частині добре проглядається вельми масивний аеродинамічний дифузор, оброблений жовтим люмінесцентним лаком на щільному матеріалі.

Помітно також нове розташування двох вихлопних патрубків збільшеного діаметра. Загострені задні ліхтарі мають певну схожість з оптикою представленого нещодавно 12-циліндрового автомобіля, котрий стане спадкоємцем LaFerrari. Камуфляж приховує більшість деталей, за винятком потужних гальмівних механізмів. Проте вже підтверджено, що новинка залишиться електрифікованою моделлю. Її остаточна назва наразі невідома, як і специфікації силової установки, хоча анонсована сумарна потужність перевищить 1000 к.с. У будь-якому разі дебют гіперкара стане однією з головних прем'єр 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що у цьому році Ferrari випустить три моделі авто. Інформацію про них тримають у секреті.