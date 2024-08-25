"Отримають те, на що заслуговують": Зеленський зробив важливу заяву після втечі нардепа Дмитрука

Глава держави різко висловився в бік зрадників

У неділю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто зрадив нашу країну, допомагав РФ, або виправдовував агресію отримає те, на що заслуговує. Ймовірніше він натякає на народного депутата Артема Дмитрука, який міг перетнути державний кордон.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до народу. Він додає, що нашій країні потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб.

"Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці "товаріщі" отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли", — сказав Зеленський.

Окрім цього, у понеділок, 26 серпня, президент призначив нараду. Там мають бути присутні керівники правоохоронних органів, а також керівники інших відомств.

"На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України – СБУ, МВС, ДБР. А також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити", — підсумував він.

Додамо, сьогодні, 25 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація, що народний депутат Артем Дмитрук міг виїхати за кордон. Згідно з повідомленнями, він нібито перетнув кордон України та Молдови у суботу, 24 серпня.

Проте за даними проінформованих джерел "Телеграфу", Дмитрук офіційно не перетинав державний кордон України. Тобто він міг проникнути на територію сусідньої країни не через пункт пропуску або за підробленими документами.

Раніше "Телеграф" писав, що Артему Дмитруку повідомили про підозру. Він відреагував на це.