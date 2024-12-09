З 1 січня в Україну заборонять ввозити набільш популярну категорію авто: кого торкнуться зміни

Менш ніж за місяць набудуть чинності нові правила, які докорінно змінять ринок імпортних автомобілів

З 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності принципово нові правила ввезення автомобілів. Нововведення, яке кілька разів відкладали через війну, суттєво обмежить кількість авто, які можна буде пригнати з-за кордону.

Якщо зараз в Україну можна ввозити легкові автомобілі, що відповідають екологічному стандарту "Євро-2" і вище (тобто випущені після 1996 року), то з 1 січня 2025 року дозволеними будуть лише автомобілі стандарту "Євро-6" (випущені після 2015 року).

Кого торкнуться нові обмеження?

Нові правила стосуватимуться таких типів транспортних засобів:

сідлові тягачі для напівпричепів;

автобуси;

вантажівки;

спецтехніка (автокрани, евакуатори тощо);

нові легкові автомобілі, що проходять першу реєстрацію.

Як бути з "євробляхами"?

Вживані легкові автомобілі, які вже експлуатувалися і були зареєстровані, не підпадатимуть під нові правила. Українці й надалі зможуть приганяти машини з пробігом, випущені після 1996 року ("Євро-2").

Важливо зазначити, що зміни не торкнуться електромобілів, оскільки вони не мають двигуна внутрішнього згоряння. Заборона не діятиме на автомобілі, які ввозяться як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що водіям категорії "В" дозволять водити великі вантажівки. З чим пов’язані такі зміни.