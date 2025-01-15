Едем во Львов из Киева на машине. Сколько это будет стоить на бензине, газе и электричестве

Теперь газ – не самый дешевый вариант

Стремительный рост цен на энергоносители вынуждает водителей более тщательно планировать свои расходы на топливо. Особенно это актуально для дальних поездок, в частности, популярного маршрута Киев-Львов.

Рассмотрим расходы на это путешествие. Расстояние от Киева до Львова составляет 544 километра. Для бензинового, дизельного и газового варианта возьмем Škoda Octavia, а для электрического – аналог под названием Škoda Enyaq.

Расходы на бензин

Бензиновая Octavia потребляет в среднем 6,5 литра А-95 на 100 километров при загородной езде. На все путешествие понадобится 35,4 литра. При цене 56,06 грн/л общие расходы составят 1984,52 грн.

Расходы на дизель

Дизельная Octavia тратит около 5,2 литра на 100 км трассы. Для всего путешествия нужно 28,3 литра. При цене 54,33 грн/л, общая стоимость составит 1537,54 грн.

Расходы на газ

Если Octavia оборудована ГБО, расход газа составляет примерно 7,2 литра на 100 км. Для поездки нужно 39,2 литра. При стоимости 36,42 грн/л сумма составит 1427,66 грн.

Расходы на электроэнергию

Škoda Enyaq тратит около 16,1 кВт·ч на 100 км трассы. Полное путешествие требует 87,6 кВт·ч энергии.

При зарядке дома по тарифу 4,32 грн/кВт·ч стоимость составит 378,43 грн.

Если пользоваться публичными зарядными станциями:

По тарифу 17 грн/кВт·ч: 1489,20 грн

На медленных зарядках по 13 грн/кВтч: 1138,80 грн.

Сравнительная таблица затрат:

Бензин А-95: 1984,52 грн;

Дизель: 1537,54 грн;

Газ: 1427,66 грн;

Электричество (домашняя зарядка): 378,43 грн;

Электричество (быстрые зарядки): 1489,20 грн;

Электричество (медленные зарядки): 1138,80 грн.

Следует учитывать, что реальные затраты могут отличаться в зависимости от стиля вождения, погодных условий и загруженности автомобиля.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что дешевле заправка на АЗС или зарядка электрокара. Оказывается, газ теперь – не самый дешевый вид горючего для авто.