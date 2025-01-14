В Україні з’явиться новий податок для водіїв: кому доведеться заплатити кругленьку суму

До переліку увійдуть власники авто преміум-класу

Власникам дорогих автомобілів доведеться сплачувати новий податок у 2025 році. Міністерство економіки України запроваджує річний збір у розмірі 25 тисяч гривень для авто, вартість яких перевищує 3 мільйони гривень.

Податок стосуватиметься транспортних засобів віком до п'яти років. Якщо протягом звітного року автомобілю виповнюється п'ять років, податок нараховується лише за період від початку року до місяця досягнення цього віку. Повний список автомобілів, які підпадають під оподаткування, Мінекономіки оприлюднить після 1 лютого 2025 року.

Очікується, що до нього увійдуть автомобілі преміум-класу: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Maserati. На сплату податку власники матимуть 60 днів після отримання повідомлення від податкової служби. Крайній термін — 1 липня 2025 року.

Раніше Міністерство економіки неодноразово рекомендували розширити перелік елітних марок, оскільки поточний список не охоплює деякі преміальні бренди, зокрема McLaren, Rolls-Royce, Cadillac та багато інших. Водночас ці авто зустрічаються на українських дорогах неодноразово.

Як розповідав "Телеграф" раніше, на вулицях Києва помітили розкішний золотистий суперкар за 300 тисяч доларів. Авто могли привезти з США.