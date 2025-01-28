Поки Volkswagen і BMW у глибокій кризі, електрокари на коні: прогноз продажу на 2025 рік вражає

Лише у Китаї продаж електрокарів за минулий рік зріс на 40%

Глобальний продаж електромобілів сягне 20 мільйонів одиниць у 2025 році. Зростання складе щонайменше 17% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє дослідницька компанія Rho Motion у своєму новому звіті, передає Reuters. Китай залишається головним драйвером зростання завдяки продовженню державних субсидій. У 2024 році продаж електрокарів у Піднебесній зріс на рекордні 40% — до 11 мільйонів автомобілів.

Європейський ринок, другий за розміром у світі, також повернеться до зростання. Цьому сприятимуть нові екологічні норми щодо викидів CO2 та поява доступніших моделей електрокарів. За прогнозами, продаж в Європі зросте на 15% порівняно з 3 мільйонами проданих електромобілів торік.

Китайські виробники продовжать експансію на ринки, що розвиваються. У Латинській Америці частка китайських електрокарів вже перевищила 80% ринку. Схожа тенденція спостерігається в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У США прогнозується зростання продажів на 16% попри політичну невизначеність. Втім, потенційні зміни в екологічній політиці можуть призвести до падіння попиту на акумулятори для електромобілів на 47% до 2040 року.

Європейським автовиробникам загрожують штрафи до 10 мільярдів євро за недотримання екологічних норм ЄС. Це менше за попередні оцінки в 15 мільярдів євро завдяки розвитку галузі та новим механізмам торгівлі квотами на викиди.

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