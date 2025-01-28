Пока Volkswagen и BMW в глубоком кризисе, электрокары на коне: прогноз продаж на 2025 год впечатляет

Только в Китае продажи электрокаров за прошлый год выросли на 40%

Глобальные продажи электромобилей составит 20 миллионов единиц в 2025 году. Рост составит не менее 17% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает исследовательская компания Rho Motion в своем новом отчете, передает Reuters. Китай остается главным драйвером роста благодаря продлению государственных субсидий. В 2024 году продажи электрокаров в Поднебесной выросли на рекордные 40% — до 11 миллионов автомобилей.

Европейский рынок, второй по размеру в мире, также вернется к росту. Этому будут способствовать новые экологические нормы по выбросам CO2 и появление более доступных моделей электрокаров. По прогнозам, продажи в Европе вырастут на 15% по сравнению с 3 миллионами проданных электромобилей в прошлом году.

Китайские производители продолжат экспансию на развивающиеся рынки. В Латинской Америке доля китайских электрокаров уже превысила 80% рынка. Сходная тенденция наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В США прогнозируется рост продаж на 16%, несмотря на политическую неопределенность. Впрочем, потенциальные изменения в экологической политике могут привести к падению спроса на аккумуляторы для электромобилей на 47% к 2040 году.

Европейским автопроизводителям грозят штрафы до 10 миллиардов евро за несоблюдение экологических норм ЕС. Это меньше предыдущих отметок в 15 миллиардов евро благодаря развитию отрасли и новым механизмам торговли квотами на выбросы.

Также ранее "Телеграф" писал, что сборка нового недорогого электрокара Skoda Elroq уже началась. Уже продано более 20 тысяч авто.