Українцям пропонують Tesla за 4 тисячі доларів. У чому підступ і як виглядає машина (фото)

Електрокар у хорошому стані

Tesla традиційно асоціюється з преміумсегментом електромобілів та цінами від 40 тисяч доларів. Проте на українському авторинку з'явилася пропозиція, що привертає увагу — Tesla Model S 2015 року за 4000 доларів.

Чорний ліфтбек Tesla Model S першого покоління оснащений електродвигуном потужністю 302 кінських сили та акумулятором ємністю 60 кВт⋅год. Запас ходу складає 335 кілометрів. За одометром автомобіль подолав 172 тисячі кілометрів. Відповідне оголошення розміщене на майданчику з продажу авто Аuto.ria.

Авто має багате оснащення: світлодіодні фари, шкіряний салон, електрорегулювання передніх та задніх сидінь з функціями вентиляції та підігріву, багатозонний клімат-контроль. Є повний набір функцій безпеки — ABS, ESP, ASR та подушки безпеки.

Ключовий момент — автомобіль фізично знаходиться на аукціоні Copart у США. Він має статус "Run and drive" та повну історію обслуговування. На початку 2024 року Tesla потрапила в незначне ДТП, що призвело до подряпин та вм'ятин на кузові.

Зазначена ціна 4000 доларів — це лише вартість автомобіля на аукціоні. Покупцю доведеться додатково оплатити доставку в Україну та розмитнення.

Потенційним покупцям варто врахувати, що продаж нерозмитнених автомобілів на території України заборонений законодавством. Придбати цю Tesla можна буде тільки після повного митного оформлення.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають дешеву Tesla. Вона на ходу і має невеликий пробіг.