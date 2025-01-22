Різниця вас вразить. Скільки на місяць потрібно на заправку Lanos та бюджетного електрокара

Навіть з підвищенням цін на електрику "зелені" авто все ще залишаються найдешевшим видом транспорту

В умовах постійного зростання цін на пальне та електроенергію українські водії все частіше замислюються над оптимізацією транспортних витрат. Особливо гостро постає питання: що насправді економніше — традиційний автомобіль чи електрокар?

Для практичного порівняння розглянемо популярний в Україні Nissan Leaf першого покоління (2013-2017 років) та Daewoo Lanos. Leaf оснащено батареєю на 24 кВт·год, що забезпечує пробіг до 210 кілометрів на одному заряді. Наскільки вигідно заряджати електрокар вдома, рахуємо на спеціальному калькуляторі.

При денному тарифі 4,32 грн/кВт·год повна зарядка Leaf коштує 62,2 гривні. Вночі, завдяки пільговому тарифу 2,16 грн/кВт·год, вартість зарядки знижується до 31,1 гривні. На повному заряді електромобіль долає відстань близько 210 кілометрів.

Якщо заряджати електрокар на станції, то зарядка обійдеться приблизно в 740 гривень (залежно від тарифу).

Щодо Daewoo Lanos, при середній витраті пального 8 літрів на 100 кілометрів та поточній ціні бензину 56,92 грн/л, на подолання тієї ж відстані у 210 кілометрів знадобиться 16,8 літра пального. У грошовому еквіваленті це складає 956,25 гривні.

Отже, подолання однакової відстані на електрокарі обійдеться водію від 31,1 до 62,2 гривні залежно від часу зарядки. Натомість на Daewoo Lanos ті самі 210 кілометрів коштуватимуть майже 960 гривень.

Раніше "Телеграф" також писав, що заправити "повний бак" авто за ціною чашки кави — це реально. Реальні розрахунки розвіюють всі сумніви щодо електрокарів.