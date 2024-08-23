Китайський бренд за обсягом продажу переплюнув Nissan і навіть Honda: він дуже популярний в Україні

Електрокари цього бренду зараз дуже популярні на українських дорогах

Автомобільний ринок постійно змінюється, і останні дані демонструють несподівані зрушення у світовому рейтингу виробників. Китайський бренд BYD, відомий своїми доступними електромобілями, здійснив справжній прорив у другому кварталі 2023 року.

Компанія не лише покращила власні показники, але й обійшла таких гігантів японського автопрому, як Honda та Nissan. Цей успіх є особливо разючим на тлі загального спаду продажу у багатьох провідних автовиробників. За даними галузевої дослідницької компанії MarkLines, у період з квітня по червень 2023 року BYD продемонстрував зростання продажу на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише agenzianova.com.

Ключ до успіху

Компанія реалізувала 980 тисяч автомобілів, що дозволило їй посісти сьоме місце серед найбільших світових автовиробників. Головним фактором успіху BYD стала стратегія, зосереджена на виробництві доступних електромобілів. Компанія зуміла запропонувати ринку привабливе поєднання ціни та якості, що особливо актуально в умовах все більшого попиту на екологічно чистий транспорт. Крім того, BYD активно розширює свою присутність на міжнародних ринках, що також сприяло зростанню продажу.

На внутрішньому ринку компанія також досягла успіхів. За другий квартал 2023 року компанія вона 105 тисяч автомобілів за межами Китаю.

Успіх BYD особливо помітний на тлі труднощів, з якими стикаються інші великі автовиробники. Такі гіганти, як Toyota Motor і Volkswagen Group, зафіксували падіння продажу у той самий період. Це підкреслює зміну парадигми в автомобільній індустрії, де електрифікація та інновації стають ключовими факторами успіху.

Раніше "Телеграф" писав, що українець придбав китайське авто за 230 тисяч доларів і нарвався на критику. Машину назвали непотребом.