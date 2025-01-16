Tesla Model S за ціною вживаної Daewoo: чому електрокар в гарному стані продають за безцінь (фото)

Машина на ходу і в хорошому стані

На українському ринку Tesla традиційно тримає високу цінову планку. Вживані моделі Tesla Model S 2015 року в хорошому стані коштують від 20 до 25 тисяч доларів США. Тому поява оголошення про продаж такого електрокара за 3450 доларів викликає чимало запитань.

Компанія Pan American у Львові розмістила оголошення про продаж Tesla Model S 2015 року випуску. Електрокар перебуває на аукціоні Copart у США та має статус "Run and drive". Відповідне оголошення розміщене на майданчику Auto.ria.

Автомобіль має пробіг 144 тисячі кілометрів. Під капотом – електродвигун потужністю 302 кінські сили та акумулятор ємністю 60 кВт⋅год. Запас ходу на одному заряді становить 335 кілометрів.

Комплектація містить матричні фари, шкіряний салон темного кольору, електрорегулювання передніх сидінь з функцією пам'яті, вентиляцію та підігрів передніх і задніх сидінь. Встановлено однозонний клімат-контроль, круїз-контроль та повний електропакет.

Безпекова система включає передні, бічні та віконні подушки безпеки, антиблокувальну систему гальм, передній і задній парктроніки з камерами. Чорне лакофарбове покриття не має пошкоджень.

Варто зазначити, що вказана ціна не включає вартість доставки та розмитнення. Автомобіль перебуває у США та потребує повного митного оформлення згідно з українським законодавством. Продаж нерозмитнених транспортних засобів в Україні заборонено.

На аукціоні PLC авто з таким ж VIN-кодом продане за 8700 доларів. Тому заявлена вартість у 3450 доларів імовірно містить помилку, тому що це мінімальна ставка.

Хоча навіть максимальна аукціонна ціна у 8700 доларів залишається привабливою для електрокара преміум-класу в хорошому технічному стані.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям пропонують Tesla за 4 тисячі доларів. У чому підступ і як виглядає машина.