Почалась збірка нового недорогого електрокара Skoda Elroq: вже продано понад 20 тисяч авто

Електрокар має величезний запас ходу

Чеський автовиробник Skoda розпочав серійне виробництво нового електричного кросовера Elroq на заводі в місті Млада-Болеслав. Модель стала першим серійним автомобілем компанії, створеним у межах оновленої дизайнерської концепції Modern Solid.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новий електромобіль збудований на модульній платформі МЕВ, яку також використовують у моделі Enyaq. Кросовер має компактні габарити: довжина становить 4488 мм, ширина – 1884 мм, висота – 1625 мм. Колісна база сягає 2765 мм.

Виробник пропонує чотири комплектації Elroq: 50, 60, 85 та 85x. Топова версія 85x отримала повний привід та два електродвигуни потужністю 299 кінських сил. Максимальний запас ходу для цієї модифікації сягає 560 кілометрів завдяки акумуляторній батареї ємністю 77 кВт/год.

Продажі Skoda Elroq вже стартували в країнах Європейського Союзу. Базова вартість електрокросовера починається від 33 тисяч євро. За перші тижні презентації автовиробник зібрав понад 20 тисяч замовлень.

Також раніше "Телеграф" писав про те, скільки на місяць потрібно на заправку Lanos та бюджетного електрокара. Навіть з підвищенням цін на електрику "зелені" авто все ще залишаються найдешевшим видом транспорту.