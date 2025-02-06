В Одесі помітили найновіший електрокар Xiaomi: в чому його особливість (фото)

Автомобіль випущено в 2024 році

На вулицях Одеси з'явився преміальний електромобіль Xiaomi SU7 Max — найпотужніша версія дебютного седана від китайського технологічного гіганта.

Відповідне фото виклали на одному з одеських пабліків. Автомобіль позує в розкішному сіро-зеленому кольорі, що трохи переливається на сонці.

Новий флагман від Xiaomi привертає увагу своїм елегантним дизайном. П'ятиметровий седан вирізняється обтічними формами, великими фарами та характерною загостреною кормою. За своїми габаритами та класом автомобіль належить до E-сегменту та створений для конкуренції з Tesla Model S та Porsche Taycan.

Салон електрокара оснащено передовими технологіями. Водій має у розпорядженні компактну цифрову панель приладів та великий 15,6-дюймовий сенсорний екран. Пасажири на задніх сидіннях також отримали власні монітори для розваг. Практичність забезпечують два багажні відділення: основний на 517 літрів ззаду та додатковий на 105 літрів спереду.

Технічні характеристики Xiaomi SU7 Max вражають. Силова установка складається з двох електродвигунів із сумарною потужністю 673 кінські сили та крутним моментом 838 Н·м. Розгін до 100 км/год займає лише 2,8 секунди, а максимальна швидкість сягає 265 км/год.

Головною перевагою моделі став великий запас ходу. Завдяки батареї ємністю 101 кВт·год, електромобіль здатен подолати до 800 кілометрів без підзарядки, що є одним із найкращих показників у класі.

Згідно з базою номерів авто, автомобіль 2024 року випуску, лише в листопаді минулого року привезений в Україну.

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