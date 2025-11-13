Водії масово "грають з вогнем": скільки віддати за зимову гуму, щоб не розбитися на дорозі

Час міняти шини: що пропонує ринок і скільки доведеться витратити

Зима вже на порозі, а разом із нею настає час міняти літню гуму на зимову. Коли температура опускається до +7°C, літні шини втрачають еластичність і перестають належно тримати дорогу — гальмівний шлях збільшується, машину може занести на повороті, а ризик аварії зростає в рази.

Багато водіїв відкладають покупку зимових шин до останнього, але це гра з вогнем. На холодному асфальті та під час дощу літня гума не забезпечує належного зчеплення, а перші заморозки взагалі перетворюють їзду на лотерею. Тож розберемося, скільки коштує безпека на дорозі цієї зими. "Телеграф" з'ясував, які ціни на зимові шини в українських магазинах.

Від чого залежить ціна зимових шин

Вартість зимової гуми може різнитися в десятки разів, і це не просто маркетинг. Головні фактори — розмір шини: діаметр диска (R13, R14, R15 і так далі), ширина та висота профілю. Чим більше колесо, тим дорожча шина.

На ціну впливає також бренд виробника. Преміальні марки вкладають гроші в дослідження, використовують кращі матеріали та сучасні технології. Бюджетні бренди економлять на всьому, тому їхня продукція коштує менше.

Тип протектора теж має значення. Скандинавський малюнок з глибокими ламелями призначений для снігу та льоду, європейський — для вологого асфальту та м'якої зими. Шиповані моделі завжди дорожчі за нешиповані через складніше виробництво.

Рік випуску та країна виробництва також відбиваються на ціннику. Свіжі шини дорожчі за торішні, а продукція з європейських заводів зазвичай коштує більше, ніж з азійських країн.

Від чого залежить ціна зимових шин - пояснення

Скільки коштують зимові шини в Україні

Бюджетний сегмент

На популярних українських сайтах найдешевші зимові шини коштують від тисячі гривень за штуку. Це китайська продукція найменшого діаметру R13. Відгуки про таку гуму різні — хтось задоволений, хтось скаржиться на якість.

Українські шини бренду Росава можна купити від 1100 гривень за колесо. Трохи дорожче обійдуться PREMIORRI VIAMAGGIORE — від 1300 гривень. Це спільне англо-українське виробництво.

Шини середнього сегменту, ціни

Середній клас

Від двох тисяч гривень стартують шини сербського бренду Orium та китайського LingLong. У цю ж цінову категорію потрапляє румунський BFGoodrich.

Турецький Starmaxx та корейські шини, зокрема популярний бренд Roadstone, також коштують близько двох тисяч гривень за одиницю.

Від чотирьох тисяч на ринку з'являються угорські, португальські, чеські та словенські виробники. Китайські бренди представлені у всіх цінових категоріях — від найдешевших до досить дорогих моделей.

Ціни на шини середньої категорії

Преміумсегмент

Японські шини бренду Toyo можна придбати від 3600 гривень за штуку. Легендарний Michelin коштує від 3200 до 30 тисяч гривень за колесо — залежно від розміру та моделі. До України їх привозять з польських, німецьких, іспанських та італійських заводів.

У ціновій категорії близько восьми тисяч гривень можна знайти преміальні бренди для авто з великим розміром коліс — Bridgestone, Goodyear та Michelin.

Ціни на шини в Україні

Топ-5 найпопулярніших моделей 2025 року

За даними продажів, українці найчастіше купують такі зимові шини:

Premiorri ViaMaggiore Z Plus Hankook Winter i*cept iZ3 W636 Hankook Dynapro i*cept RW08 Nordexx WinterSafe 2 Hankook Winter i*cept iZ2 W616

Додаткові витрати

Купівля шин — не єдина стаття витрат. Монтаж та демонтаж коліс у шиномонтажі коштує окремо, як і балансування кожного колеса. Ціни різняться залежно від регіону та конкретного сервісу.

Якщо немає де зберігати літню гуму вдома, доведеться платити за сезонне зберігання шин. Деякі водії вирішують купити другий комплект дисків — тоді можна міняти колеса самостійно. Це великі витрати, але лише один раз.

Де купувати та як заощадити

Інтернет-магазини часто пропонують нижчі ціни, ніж звичайні магазини, але там не можна оцінити товар на дотик. Завдяки акціям наприкінці сезону можна купити гуму зі знижкою.

Вживані шини коштують дешевше, але це лотерея — можна натрапити на якісну гуму з мінімальним пробігом, а можна купити проблему.

Скільки потрібно грошей на перевзуття автомобіля

Для середньостатистичного легкового автомобіля з колесами R15-R16 комплект бюджетних зимових шин обійдеться у 5000-6000 гривень. Шини середнього класу коштуватимуть 8000-12000 гривень за комплект. Преміальна гума потягне на 15000-25000 гривень, а то й більше.

До цього треба додати монтаж та балансування — орієнтовно 800-1200 гривень за чотири колеса. Загалом підготовка машини до зими вимагає від 5000 до 30000 гривень залежно від вибору шин.

Ціни на преміальні шини в Україні

