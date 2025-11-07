Терміново перевірте це у своєму авто: чек-лист підготовки до зими від експерта

Деякі системи машини слід перевірити з особливою ретельністю

Підготовка свого автомобіля до зими включає не лише заміну покришок. Існує мінімум, який впливає і на комфорт та на безпеку.

Автоюрист та досвідчений водій Юрій Швець у коментарі "Телеграфу" розповів про важливі нюанси.

Експерт поділився власним чек-листом:

заміна ходовки;

ремонт, огляд.

розвал-сходження;

заміна гуми;

встановлення нових двірників;

акумулятор – критично важливий елемент;

На морозі його ємність падає, тому слід перевірити заряд та клеми.

склоомивач;

потрібен незамерзаючий, розрахований на температуру нижче за прогнозовану.

гальмівна система вимагає особливої уваги.

Занос при аварійному гальмуванні залежить не від гуми, а від системи гальмування, стану колодок, супортів. відзначає Швець

Крім того, додає експерт, освітлення взимку працює довше через короткий світловий день. Щітки склоочисників краще міняти щосезону.

