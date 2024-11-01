Не тільки шини й акумулятор: ТОП-5 речей в автомобілі, які треба перевірити прямо зараз

Найближчими днями на вулиці сильно похолодає

До України суне похолодання та мокрий сніг. Температура різко знизиться — вдень буде від 3 до 8 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра може опускатись нижче нуля. Саме тому для автомобілістів ці вихідні — час згадати про підготовку транспортного засобу для зими.

"Телеграф" зібрав ТОП-5 порад, які підготувати автівку до зниження температур, аби поїздки були комфортнішими.

1.Замініть шини на зимові

Зимові шини забезпечують краще зчеплення на слизьких дорогах. Вважається, що оптимальний момент для заміни літньої гуми настає, коли середньодобова температура повітря опускається нижче +7. Дехто з водіїв надає перевагу "перевзуванню" машини на початку чи в середині жовтня.

Проте цього року бабине літо затягнулося і супроводжувалося теплими температурами, а зимова гума завдяки своєму складу при теплій погоді може швидше зношуватися.

Перевірте глибину протектора шин (якщо у вас лишились минулорічні зимові), щоб забезпечити належне зчеплення на слизькій дорозі. Тож якщо ваш протектор вже наближається глибиною до критичних за українськими ПДР 1,6 мм, краще подумати про новий комплект – щоб ближче до весни не затівати ще одне перевзування.

2.Заправте омивач

Заправте омивач скла незамерзаючою рідиною, адже геть скоро температура сягатиме нижче нуля. "Незамерзайка" – спеціальна рідина для скла автомобіля, яка не замерзає при -20 або -30 градусах. Рекомендується заливати незамерзайку перед першими морозами, коли температура вдень більше нуля. Якщо залити пізніше, то вода замерзне в бачку або форсунках, а розморозити буде складно.

3.Перевірте, як справи в акумулятора

Зима може бути нелегкою для акумулятора вашого автомобіля, адже холодна погода може підірвати його міцність. Перевірте акумулятор на наявність корозії та переконайтеся, що клеми герметичні та чисті. Якщо вашій батареї понад три роки, перевірте її, щоб переконатися, що вона витримає зимові місяці.

Також майте на увазі, що батареї електромобілів менш ефективні в холодну погоду. Хімічні реакції відбуваються повільніше за нижчих температур, що призводить до зниження продуктивності та ефективності акумулятора. Це означає, що батарея забезпечує меншу потужність.

4.Долийте антифриз

Антифриз виконує те, що випливає з назви — запобігає замерзанню рідини. Більшість людей прагнуть доливати воду в радіатор протягом року, і це розріджує теплоносій. Доливання антифризу перед зимою є важливою частиною підготовки автомобіля до зими. Коли рідина не може вільно циркулювати, ваш двигун перегріється, а ремонт пошкодженого двигуна дорогий.

5.Світло та видимість

Взимку темніє рано, а без увімкнених фар вас на дорозі буде просто не видно іншим автомобілістам. Хороше освітлення є життєво важливим. Перевірте всі освітлювальні прилади вашого автомобіля:

фари,

стоп-сигнали,

покажчики повороту

ліхтарі заднього ходу.

Замініть перегорілі лампи та очистіть лінзи для максимальної видимості. За необхідності, відрегулювати світло на замінених лампах вам допоможе СТО. Також перевірте склоочисники та замініть їх, якщо вони зношені, щоб забезпечити вільний огляд.

Окрім того, запасіться наперед щітками й скребками для снігу й льоду, купіть пару спреїв для того, аби розтопити лід, придбайте пару мішечків з осушувачами повітря, які поглинатимуть вологу.

Раніше "Телеграф" прогнозував, що початок листопада в північній та східній Європі принесе з собою нестабільні погодні умови. Активність циклонів спровокує різноманітні опади — від дощу до мокрого снігу, крім того, на українців чекатимуть і вельми вітряні дні — до 15-22 м/с, а у деяких областях і до 19-24 м/с.