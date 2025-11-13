Водители массово "играют с огнем": сколько отдать за зимнюю резину, чтобы не разбиться на дороге

Пора менять шины: что предлагает рынок и сколько придется потратить

Зима уже на пороге, а вместе с ней приходит время менять летнюю резину на зимнюю. Когда температура опускается до +7°C, летние шины теряют эластичность и перестают держать дорогу — тормозной путь увеличивается, машину может занести на повороте, а риск аварии возрастает в разы.

Многие водители откладывают покупку зимних шин до последнего, но это игра с огнем. На холодном асфальте и во время дождя летняя резина не обеспечивает должного сцепления, а первые заморозки вообще превращают езду в лотерею. Так что разберемся, сколько стоит безопасность на дороге этой зимой. "Телеграф" выяснил, какие цены на зимние шины в украинских магазинах.

От чего зависит цена зимних шин

Стоимость зимней резины может разниться в десятки раз, и это не просто маркетинг. Главные факторы – размер шины: диаметр диска (R13, R14, R15 и т.д.), ширина и высота профиля. Чем больше колесо, тем дороже шина.

На цену влияет также бренд производителя. Премиальные марки вкладывают деньги в исследования, используют лучшие материалы и современные технологии. Бюджетные бренды экономят на всем, поэтому их продукция стоит меньше.

Тип протектора тоже не имеет значения. Скандинавский рисунок с глубокими ламелями предназначен для снега и льда, европейский для влажного асфальта и мягкой зимы. Шипированные модели всегда дороже нешипованных из-за более сложного производства.

Год выпуска и страна производства также отражаются на ценнике. Свежие шины дороже прошлогодних, а продукция с европейских заводов обычно стоит больше, чем из азиатских стран.

Сколько стоят зимние шины в Украине.

Бюджетный сегмент

На популярных украинских сайтах самые дешевые зимние шины стоят от тысячи гривен за штуку. Это китайская продукция самого маленького диаметра R13. Отзывы о такой резине разные — кто доволен, кто жалуется на качество.

Украинские шины бренда "Росава" можно купить от 1100 гривен за колесо. Чуть дороже обойдутся PREMIORRI VIAMAGGIORE – от 1300 гривен. Это совместное англо-украинское производство.

Шины среднего сегмента

Средний класс

От двух тысяч гривен стартуют шины сербского бренда Orium и китайского LingLong. В эту ценовую категорию попадает румынский BFGoodrich.

Турецкий Starmaxx и корейские шины, в частности, популярный бренд Roadstone, также стоят около двух тысяч гривен за единицу.

С четырех тысяч на рынке появляются венгерские, португальские, чешские и словенские производители. Китайские бренды представлены во всех ценовых категориях – от самых дешевых до достаточно дорогих моделей.

Цены на шины средней категории

Премиумсегмент

Японские шины бренда Toyo можно купить от 3600 гривен за штуку. Легендарный Michelin стоит от 3200 до 30 тысяч гривен за колесо – в зависимости от размера и модели. В Украину их привозят с польских, германских, испанских и итальянских заводов.

В ценовой категории около восьми тысяч гривен можно найти премиальные бренды для автомобилей с большим размером колес — Bridgestone, Goodyear и Michelin.

Цены на шины в Украине.

Топ-5 самых популярных моделей 2025 года

По данным продаж, украинцы чаще покупают такие зимние шины:

Premiorri ViaMaggiore Z Plus Hankook Winter i*cept iZ3 W636 Hankook Dynapro i*cept RW08 Nordexx WinterSafe 2 Hankook Winter i*cept iZ2 W616

Дополнительные расходы

Покупка шин – не единственная статья расходов. Монтаж и демонтаж колес в шиномонтаже стоит отдельно, как и балансировка каждого колеса. Цены разнятся в зависимости от региона и конкретного сервиса.

Если негде хранить летнюю резину дома, придется платить за сезонное хранение шин. Некоторые водители решают купить второй комплект дисков – тогда можно менять колеса самостоятельно. Это большие затраты, но только один раз.

Где покупать и как сэкономить

Интернет-магазины часто предлагают более низкие цены, чем обычные магазины, но там нельзя оценить товар на ощупь. Благодаря акциям в конце сезона можно купить резину со скидкой.

Подержанные шины стоят дешевле, но это лотерея – можно встретить качественную резину с минимальным пробегом, а можно купить проблему.

Сколько нужно денег на переобувку автомобиля

Для среднестатистического легкового автомобиля с колесами R15-R16 комплект бюджетных зимних шин обойдется в 5000-6000 гривен. Шины среднего класса будут стоить 8000-12000 гривен за комплект. Премиальная резина потянет на 15000-25000 гривен, а то и больше.

К этому нужно добавить монтаж и балансировку – ориентировочно 800-1200 гривен за четыре колеса. В общем, подготовка машины к зиме требует от 5000 до 30000 гривен в зависимости от выбора шин.

Цены на премиальные шины в Украине.

