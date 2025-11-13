Водители массово "играют с огнем": сколько отдать за зимнюю резину, чтобы не разбиться на дороге
-
-
Пора менять шины: что предлагает рынок и сколько придется потратить
Зима уже на пороге, а вместе с ней приходит время менять летнюю резину на зимнюю. Когда температура опускается до +7°C, летние шины теряют эластичность и перестают держать дорогу — тормозной путь увеличивается, машину может занести на повороте, а риск аварии возрастает в разы.
Многие водители откладывают покупку зимних шин до последнего, но это игра с огнем. На холодном асфальте и во время дождя летняя резина не обеспечивает должного сцепления, а первые заморозки вообще превращают езду в лотерею. Так что разберемся, сколько стоит безопасность на дороге этой зимой. "Телеграф" выяснил, какие цены на зимние шины в украинских магазинах.
От чего зависит цена зимних шин
Стоимость зимней резины может разниться в десятки раз, и это не просто маркетинг. Главные факторы – размер шины: диаметр диска (R13, R14, R15 и т.д.), ширина и высота профиля. Чем больше колесо, тем дороже шина.
На цену влияет также бренд производителя. Премиальные марки вкладывают деньги в исследования, используют лучшие материалы и современные технологии. Бюджетные бренды экономят на всем, поэтому их продукция стоит меньше.
Тип протектора тоже не имеет значения. Скандинавский рисунок с глубокими ламелями предназначен для снега и льда, европейский для влажного асфальта и мягкой зимы. Шипированные модели всегда дороже нешипованных из-за более сложного производства.
Год выпуска и страна производства также отражаются на ценнике. Свежие шины дороже прошлогодних, а продукция с европейских заводов обычно стоит больше, чем из азиатских стран.
Сколько стоят зимние шины в Украине.
Бюджетный сегмент
На популярных украинских сайтах самые дешевые зимние шины стоят от тысячи гривен за штуку. Это китайская продукция самого маленького диаметра R13. Отзывы о такой резине разные — кто доволен, кто жалуется на качество.
Украинские шины бренда "Росава" можно купить от 1100 гривен за колесо. Чуть дороже обойдутся PREMIORRI VIAMAGGIORE – от 1300 гривен. Это совместное англо-украинское производство.
Средний класс
От двух тысяч гривен стартуют шины сербского бренда Orium и китайского LingLong. В эту ценовую категорию попадает румынский BFGoodrich.
Турецкий Starmaxx и корейские шины, в частности, популярный бренд Roadstone, также стоят около двух тысяч гривен за единицу.
С четырех тысяч на рынке появляются венгерские, португальские, чешские и словенские производители. Китайские бренды представлены во всех ценовых категориях – от самых дешевых до достаточно дорогих моделей.
Премиумсегмент
Японские шины бренда Toyo можно купить от 3600 гривен за штуку. Легендарный Michelin стоит от 3200 до 30 тысяч гривен за колесо – в зависимости от размера и модели. В Украину их привозят с польских, германских, испанских и итальянских заводов.
В ценовой категории около восьми тысяч гривен можно найти премиальные бренды для автомобилей с большим размером колес — Bridgestone, Goodyear и Michelin.
Топ-5 самых популярных моделей 2025 года
По данным продаж, украинцы чаще покупают такие зимние шины:
- Premiorri ViaMaggiore Z Plus
- Hankook Winter i*cept iZ3 W636
- Hankook Dynapro i*cept RW08
- Nordexx WinterSafe 2
- Hankook Winter i*cept iZ2 W616
Дополнительные расходы
Покупка шин – не единственная статья расходов. Монтаж и демонтаж колес в шиномонтаже стоит отдельно, как и балансировка каждого колеса. Цены разнятся в зависимости от региона и конкретного сервиса.
Если негде хранить летнюю резину дома, придется платить за сезонное хранение шин. Некоторые водители решают купить второй комплект дисков – тогда можно менять колеса самостоятельно. Это большие затраты, но только один раз.
Где покупать и как сэкономить
Интернет-магазины часто предлагают более низкие цены, чем обычные магазины, но там нельзя оценить товар на ощупь. Благодаря акциям в конце сезона можно купить резину со скидкой.
Подержанные шины стоят дешевле, но это лотерея – можно встретить качественную резину с минимальным пробегом, а можно купить проблему.
Сколько нужно денег на переобувку автомобиля
Для среднестатистического легкового автомобиля с колесами R15-R16 комплект бюджетных зимних шин обойдется в 5000-6000 гривен. Шины среднего класса будут стоить 8000-12000 гривен за комплект. Премиальная резина потянет на 15000-25000 гривен, а то и больше.
К этому нужно добавить монтаж и балансировку – ориентировочно 800-1200 гривен за четыре колеса. В общем, подготовка машины к зиме требует от 5000 до 30000 гривен в зависимости от выбора шин.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно проверить в автомобиле до зимы. Существует минимум, который влияет и на комфорт и безопасность.