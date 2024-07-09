Кому потрібно пройти техогляд у липні, щоб не попасти на штраф і навіть арешт

ТО в Україні обов'язкове, але не для всіх

У липні 2024 року деяким власникам транспортних засобів в Україні необхідно пройти обов'язковий технічний огляд, щоб уникнути штрафів та можливого арешту. Хоча загальнообов'язковий техогляд для всіх автомобілів було скасовано у 2011 році через корупцію, деякі категорії транспортних засобів все ще підлягають регулярній перевірці.

Ця вимога спрямована на забезпечення безпеки дорожнього руху та відповідності транспортних засобів технічним нормам. Важливо пам'ятати, що ігнорування цієї вимоги може призвести до серйозних наслідків для власників та водіїв.

Кому треба пройти техогляд

Техогляд обов'язковий для вантажних автомобілів вантажністю понад 3,5 тонни та причепів до них, а також таксі. Автобуси та транспорт для перевезення небезпечних вантажів мають проходити техогляд двічі на рік.

Легкові автомобілі, які використовуються з комерційною метою і яким понад 2 роки, повинні проходити перевірку раз на два роки. Така ж вимога стосується вантажівок з причепами віком від 2 років та вантажністю до 3,5 тонни.

За відсутність техогляду передбачені суворі санкції. При першому порушенні штраф становить 340 грн. Якщо техогляд протермінований, штраф зростає до 3400 грн. Повторне порушення карається штрафом у 17000 грн, а для посадових осіб сума подвоюється. Мало того, при повторному порушенні протягом року водію загрожує позбавлення права керування на термін від 3 до 6 місяців або навіть адміністративний арешт на 5-10 діб.

Вартість проходження техогляду в Україні варіюється від 1000 до 2050 грн, залежно від типу транспортного засобу та міста. Власникам зазначених категорій транспортних засобів наполегливо рекомендується вчасно пройти техогляд для безпеки на дорозі.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Техогляд авто в Україні: що зміниться у 2024 році, кому потрібно пройти і скільки це коштує

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві водія оштрафували на 102 тисячі гривень. Також йому заблокували колесо, щоб він не міг продовжити рух.