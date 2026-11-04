"Розшук" у "Резерв+" після звільнення: що мають знати військовозобов'язані під час зміни роботи

Електронні системи працюють швидко, і про втрату броні люди іноді дізнаються вже з реєстру

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Працівник подав заяву на звільнення й ще два тижні працює, але відстрочку від мобілізації він може втратити значно раніше. У ексклюзивному коментарі "Телеграфу" адвокат Сергій Касянчук , керуючий партнер адвокатського об'єднання Primus Partners, пояснив, як працює анулювання бронювання під час звільнення. Адвокат розповів, хто й коли може його ініціювати та що робити, якщо роботодавець зняв бронь без попередження.

Ще працює, але вже без броні: як це можливо за два тижні до звільнення

Чинний порядок передбачає, що роботодавець може анулювати бронювання ще до завершення трудових відносин. Тому двотижневий строк попередження не гарантує, що відстрочка діятиме весь цей час.

"Працівник може подати заяву про звільнення й далі виконувати свої обов'язки, але вже втратити бронювання. Людина ще працює на критично важливому підприємстві й робить потрібну державі роботу, проте відстрочки від мобілізації більше не має", — пояснює Касянчук.

Окремо адвокат звертає увагу на ризик тиску на працівника. За його словами, бувають випадки, коли роботодавець користується цим механізмом, щоб натиснути на людину або пришвидшити її звільнення.

"Не кожне дострокове анулювання незаконне. Проте наявність такого механізму не має давати змоги безпідставно створювати для працівника ризик мобілізації", — зазначає він.

Сам пішов чи стався конфлікт: що важить для закону

Хто саме починає звільнення, для процедури не є вирішальним. Адвокат пояснює, що головне — підстави, які передбачає закон. Водночас обставини звільнення можуть бути принципово важливими, коли оцінюють, чи правомірно діяв роботодавець.

Касянчук розрізняє дві ситуації:

працівник звільняється добровільно , а роботодавець у встановленому порядку припиняє бронювання;

, а роботодавець у встановленому порядку припиняє бронювання; між сторонами стався трудовий конфлікт, і після нього роботодавець ініціює анулювання ще до завершення відносин.

"У другому випадку треба з'ясувати, чи дотримано вимог законодавства і чи не використали анулювання як засіб неправомірного впливу", — каже адвокат.

На його думку, закон має утримувати баланс між правом роботодавця керувати кадрами і захистом працівника від необґрунтованої втрати відстрочки.

Бронь знято, договір діє: що чекає людину на роботі

Анулювання бронювання саме по собі не припиняє трудових відносин. Людина може й далі працювати на підприємстві. Проте якщо в неї немає інших законних підстав для відстрочки, її вже можуть мобілізувати.

Роботодавець при цьому не має безумовного обов'язку бронювати працівника повторно, навіть якщо трудові відносини тривають.

"Виникає парадоксальна ситуація: підприємство й далі потребує працівника, але своїм рішенням може позбавити його механізму, який дозволяв працювати без ризику призову. Тому дострокове анулювання не можна розглядати лише як внутрішнє кадрове рішення. Його наслідки виходять далеко за межі трудових відносин", — наголошує Касянчук.

Заява ще не крапка: коли відстрочка зникає насправді

Подання роботодавцем заяви про анулювання ще не означає, що відстрочка припинилася. За словами адвоката, вирішальним є завершення процедури й анулювання у встановленому порядку. Актуальну інформацію про бронювання можна перевірити в застосунку "Резерв+".

Проте електронні системи дозволяють проводити такі процедури досить швидко, тож бронь може зникнути ще до завершення двотижневого строку. Іноді людина дізнається про це вже після того, як зміни з'явилися в реєстрі.

Тому адвокат радить:

Не покладатися лише на усні домовленості з роботодавцем. За можливості письмово узгоджувати порядок і строки припинення бронювання. Перевіряти актуальний статус бронювання в "Резерв+".

"Розшук" у реєстрі: ризик, про який працівники часто не здогадуються

У ексклюзивному коментарі "Телеграфу" Касянчук назвав небезпеку, яку люди зазвичай не враховують. Після анулювання броні військовозобов'язаний знову може підлягати призову, якщо в нього немає інших підстав для відстрочки. Проте проблеми можуть на цьому не закінчитися.

"Територіальні центри комплектування можуть ініціювати внесення до інформаційних систем відомостей про ймовірне порушення правил військового обліку. У побуті такий статус часто називають "розшуком". В адвокатській практиці трапляються випадки, коли такі відомості з'являються за обставин, що викликають обґрунтовані сумніви щодо самого порушення", — розповідає адвокат.

Він наголошує: анулювання бронювання не є порушенням правил військового обліку. Для внесення відомостей мають бути правові та фактичні підстави, а сам факт втрати відстрочки не означає, що людина ухиляється від обов'язку.

Однак на практиці така відмітка створює додаткові проблеми: вона може стати перешкодою для нового бронювання через електронні сервіси. Адвокат описує типову ситуацію. Людина звільнилася з одного підприємства й домовилася про роботу на іншому, яке теж має право бронювати. Але після анулювання старої броні в реєстрі з'явилася відмітка про порушення. У результаті новий роботодавець може не мати змоги оформити бронювання, доки статус не врегулюють.

"Людина може втратити можливість отримати нову відстрочку не через відсутність права на бронювання, а через відомості в реєстрі, обґрунтованість яких ще потрібно перевірити. На моє переконання, це одна з найпроблемніших сторін чинної системи", — зазначає Касянчук.

Бронь зняли без попередження: куди йти і що робити

Насамперед треба з'ясувати, на якій підставі анулювали бронювання. Адвокат радить письмово звернутися до роботодавця з проханням надати пояснення й документи. Далі порядок такий:

Надіслати письмовий запит роботодавцю. Звернутися до Державної служби України з питань праці або до суду, якщо є підстави вважати, що роботодавець порушив трудові права. Перевірити реєстр військовозобов'язаних на наявність відомостей про порушення правил обліку. Оскаржити такі відомості, якщо підстав для їх внесення не було. Залежно від характеру порушення це можна зробити в адміністративному або судовому порядку.

Адвокат застерігає від двох хибних очікувань. По-перше, відсутність попередження не завжди означає незаконність анулювання. По-друге, оскарження дій роботодавця чи ТЦК не означає автоматичного поновлення бронювання.

"Затягування з розв'язанням проблеми може створити для військовозобов'язаного додаткові ризики", — попереджає Касянчук.

Нова робота, а між бронями — прогалина: чому так буває

Загального механізму, який автоматично переносить бронювання від одного роботодавця до іншого, на сьогодні немає. Бронювання пов'язане з конкретним підприємством і оформлюється за встановленою процедурою. Навіть перехід між двома критично важливими підприємствами не гарантує, що відстрочка збережеться без перерви.

"Головна небезпека — у проміжку між припиненням попереднього бронювання та оформленням нового. Протягом цього періоду людина може підлягати мобілізації", — наголошує адвокат.

Крім того, якщо в реєстрі з'являться відомості про порушення правил військового обліку, це може ускладнити або заблокувати оформлення нового бронювання.

Тому Касянчук радить підготуватися ще до звільнення:

перевірити, чи має новий роботодавець статус критично важливого підприємства і право бронювати працівників;

і право бронювати працівників; перевірити власні військово-облікові дані ;

; заздалегідь узгодити з новим роботодавцем дату прийняття на роботу та можливість швидко подати документи на бронювання.

Навіть ретельне планування, за його словами, не гарантує повної відсутності перерви між бронюваннями. Адвокат переконаний, що держава має передбачити зрозуміліший і захищений механізм переходу військовозобов'язаних між критично важливими підприємствами.

"Сьогодні людина може сумлінно працювати, не порушувати законодавства, переходити з одного критично важливого підприємства на інше й залишитися без відстрочки. Наслідки для працівника можуть настати значно швидше, ніж він встигне захистити свої права. Бронювання не повинно перетворюватися на інструмент тиску з боку роботодавця, а недоліки військового обліку — на перешкоду для реалізації законних прав військовозобов'язаних", — підсумовує Сергій Касянчук.