Дрони зупинили Волгоградський НПЗ. Росіяни стоять в чергах на АЗС (фото і відео)

Після нічної пожежі місцеві жителі повідомили про черги за пальним

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У ніч проти 13 листопада дрони атакували Волгоградський НПЗ – один із найбільших у Росії, який забезпечує нафтопродуктами її південні регіони. На території підприємства спалахнула пожежа.

Про атаку та займання повідомляє ASTRA та моніторингові канали. Після перших повідомлень про пожежу безпосередньо в районі підприємства пролунали нові вибухи. Цей НПЗ з початку повномасштабної війни біло атаковано вже понад 10 раз.

Після удару безпілотників на території Волгоградського НПЗ спалахнула пожежа

Губернатор підтвердив займання у промисловій зоні

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників. Він заявив про падіння уламків на підприємстві в південній промисловій зоні Волгограда, але самого об’єкта не назвав. Його слова оприлюднила обласна адміністрація.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані локальні займання на підприємстві в південній промисловій зоні Волгограда, а також на прилеглій території. На місці працюють оперативні служби. Наразі постраждалих немає, пошкоджень житлових об'єктів не зафіксовано", – заявив Бочаров.

Обласна влада заявила про займання на підприємстві та прилеглій території

Яку частку російського пального виробляє завод

Волгоградський НПЗ належить компанії "Лукойл" і працює з 1957 року. Його потужність становить близько 14,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут, нафтовий кокс, бітум та базові оливи.

Масштаб заводу показують результати за 2024 рік: він переробив 13,7 млн тонн нафти – 5,1% загального обсягу переробки на російських НПЗ. Ці дані наводить Hydrocarbon Processing.

За той самий 2024 рік підприємство виробило 6 млн тонн дизпального, або 6,9% загальноросійського виробництва. Випуск бензину становив 1,9 млн тонн – 4,3% виробництва в Росії, а мазуту – 700 тисяч тонн, або 1,8%.

Черги на АЗС і призупинення роботи НПЗ

Після нічної атаки місцеві мешканці повідомляли про черги на автозаправних станціях. У соцмережах з’явилися фото та відео автомобілів, що очікують на пальне. За повідомленнями, які навела Українська правда, черги почали утворюватися ще під час атаки дронів.

Черги за пальним у Волгограді почали утворюватися ще під час атаки дронів

"Волгоградський НПЗ примусово призупиняє свою роботу", – заявив канал Exilenova+ після нічного удару.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 13 листопада російські дрони атакували Україну. У Рівному та Вінниці поранені люди й пошкоджене житло, а в Шевченківському районі Києва уламки безпілотника спричинили пожежу в будівлі медичного закладу.