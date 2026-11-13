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Дрони зупинили Волгоградський НПЗ. Росіяни стоять в чергах на АЗС (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Волгоградський НПЗ забезпечує до 6,9% виробництва дизпального в Росії Новина оновлена 13 листопада 2026, 07:25
Волгоградський НПЗ забезпечує до 6,9% виробництва дизпального в Росії. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після нічної пожежі місцеві жителі повідомили про черги за пальним

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У ніч проти 13 листопада дрони атакували Волгоградський НПЗ – один із найбільших у Росії, який забезпечує нафтопродуктами її південні регіони. На території підприємства спалахнула пожежа.

Про атаку та займання повідомляє ASTRA та моніторингові канали. Після перших повідомлень про пожежу безпосередньо в районі підприємства пролунали нові вибухи. Цей НПЗ з початку повномасштабної війни біло атаковано вже понад 10 раз.

Яскраве полум’я та стовп диму за промисловими спорудами, попереду дорога й надземний трубопровід
Після удару безпілотників на території Волгоградського НПЗ спалахнула пожежа

Губернатор підтвердив займання у промисловій зоні

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників. Він заявив про падіння уламків на підприємстві в південній промисловій зоні Волгограда, але самого об’єкта не назвав. Його слова оприлюднила обласна адміністрація.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані локальні займання на підприємстві в південній промисловій зоні Волгограда, а також на прилеглій території. На місці працюють оперативні служби. Наразі постраждалих немає, пошкоджень житлових об'єктів не зафіксовано", – заявив Бочаров.

Темний трубопровід над мокрою дорогою на тлі помаранчевої заграви та густого диму
Обласна влада заявила про займання на підприємстві та прилеглій території

Яку частку російського пального виробляє завод

Волгоградський НПЗ належить компанії "Лукойл" і працює з 1957 року. Його потужність становить близько 14,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут, нафтовий кокс, бітум та базові оливи.

Масштаб заводу показують результати за 2024 рік: він переробив 13,7 млн тонн нафти – 5,1% загального обсягу переробки на російських НПЗ. Ці дані наводить Hydrocarbon Processing.

За той самий 2024 рік підприємство виробило 6 млн тонн дизпального, або 6,9% загальноросійського виробництва. Випуск бензину становив 1,9 млн тонн – 4,3% виробництва в Росії, а мазуту – 700 тисяч тонн, або 1,8%.

Черги на АЗС і призупинення роботи НПЗ

Після нічної атаки місцеві мешканці повідомляли про черги на автозаправних станціях. У соцмережах з’явилися фото та відео автомобілів, що очікують на пальне. За повідомленнями, які навела Українська правда, черги почали утворюватися ще під час атаки дронів.

Довга черга автомобілів біля освітленої автозаправної станції вночі, вид із вікна будинку
Черги за пальним у Волгограді почали утворюватися ще під час атаки дронів

"Волгоградський НПЗ примусово призупиняє свою роботу", – заявив канал Exilenova+ після нічного удару.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 13 листопада російські дрони атакували Україну. У Рівному та Вінниці поранені люди й пошкоджене житло, а в Шевченківському районі Києва уламки безпілотника спричинили пожежу в будівлі медичного закладу.

Теги:
#НПЗ #Росія #Атака