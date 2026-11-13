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У Японії порожніють мільйони будинків: чому дешеве житло важко передати новим власникам

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Там, де населення скорочується, знайти покупця на успадкований будинок складніше
Там, де населення скорочується, знайти покупця на успадкований будинок складніше. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що стоїть за феноменом акія та які витрати чекають на покупців

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Мільйони будинків у Японії залишаються без мешканців через старіння населення та спадкування житла, яке не потрібне нащадкам. Низька ціна не гарантує швидкого продажу: оформлення власності й приведення старого будинку до придатного для життя стану потребують грошей.

Чому японські акія – порожні будинки – складно повернути до життя, розповідає "Телеграф". Коли літні власники помирають або переїжджають, їхні нащадки часто вже живуть в інших містах і не планують повертатися до родинної оселі.

Спадкоємцям доводиться вирішувати, кому належатиме нерухомість і хто оплачуватиме її утримання. Якщо власників кілька, продаж потребує узгодження між ними та належного оформлення документів. Знайти покупця складніше там, де населення скорочується: будинок залишається на місці, а попит на нього зникає разом із мешканцями.

Порожня кімната зі зношеною дерев’яною підлогою, слідами вологи та залишеними речами
Вивезення речей і відновлення конструкцій додаються до вартості придбання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для покупця ціна придбання – лише частина бюджету. Окремих витрат потребують оформлення угоди, податки, вивезення залишених речей, ремонт даху, підлоги та комунікацій. Стан деревини, волога й пошкодження шкідниками впливають на масштаб робіт; для старих споруд важлива й сейсмостійкість.

Після ремонту залишаються регулярні платежі та догляд за будинком і ділянкою. Якщо споруда непридатна для відновлення, знесення також коштує грошей. Віддалене розташування додає практичних труднощів: доступність роботи, транспорту й послуг впливає на те, чи захоче новий власник там оселитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому японці ніколи не взуваються стоячи. Просте правило, яке може вас врятувати.

Теги:
#Японія #Будинки #Житло