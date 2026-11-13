У Японії порожніють мільйони будинків: чому дешеве житло важко передати новим власникам

Що стоїть за феноменом акія та які витрати чекають на покупців

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Мільйони будинків у Японії залишаються без мешканців через старіння населення та спадкування житла, яке не потрібне нащадкам. Низька ціна не гарантує швидкого продажу: оформлення власності й приведення старого будинку до придатного для життя стану потребують грошей.

Чому японські акія – порожні будинки – складно повернути до життя, розповідає "Телеграф". Коли літні власники помирають або переїжджають, їхні нащадки часто вже живуть в інших містах і не планують повертатися до родинної оселі.

Спадкоємцям доводиться вирішувати, кому належатиме нерухомість і хто оплачуватиме її утримання. Якщо власників кілька, продаж потребує узгодження між ними та належного оформлення документів. Знайти покупця складніше там, де населення скорочується: будинок залишається на місці, а попит на нього зникає разом із мешканцями.

Вивезення речей і відновлення конструкцій додаються до вартості придбання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для покупця ціна придбання – лише частина бюджету. Окремих витрат потребують оформлення угоди, податки, вивезення залишених речей, ремонт даху, підлоги та комунікацій. Стан деревини, волога й пошкодження шкідниками впливають на масштаб робіт; для старих споруд важлива й сейсмостійкість.

Після ремонту залишаються регулярні платежі та догляд за будинком і ділянкою. Якщо споруда непридатна для відновлення, знесення також коштує грошей. Віддалене розташування додає практичних труднощів: доступність роботи, транспорту й послуг впливає на те, чи захоче новий власник там оселитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому японці ніколи не взуваються стоячи. Просте правило, яке може вас врятувати.