Заповідний Труханів для родини "короля обналу": фантомні тисячі квадратів, фірми з Панами та маєток в Козині

Цінні гектари повернули місту, але…

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Майже 5,5 гектара заповідної землі водного фонду на Трухановому острові та ще понад 2,5 гектара на острові Передмістна Слобідка опинилися в епіцентрі масштабної земельної афери, яку розгорнув родинний клан одіозного бізнесмена В’ячеслава Стрелковського (відомого в медіа як "король обналу" та бенефіціар податкових "скруток"). Для реалізації схеми та заплутування слідів зловмисники залучили панамський офшор, власні громадські організації та цілу орбіту з понад десятка пов'язаних фірм-прокладок.

І хоча завдяки зусиллям прокуратури та КМДА незаконність реєстраційних махінацій із "віртуальними" будівлями повністю доведена в судах, включно з Верховним, організатори схеми досі залишаються безкарними. Поки за понад 5 років активного, наполегливого, але передбачувано — безплідного слідства поліція та прокуратура не спромоглися вручити жодної підозри, мільйонні активи та розкішні резиденції організаторів продовжують успішно матеріалізуватися в елітному передмісті столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував гучні розслідування про нелегальне будівництво та VIP-садиби на острові Труханів, серед власників яких виявилися родичі ексдепутатів, ректорів та високопосадовців податкової служби.

Схема повітряного майна: до чого тут панамський офшор

Об'єктом махінацій стала земельна ділянка на вул. Труханівській, 2-А (кадастровий номер 8000000000:66:438:0004) площею 5,4897 га. Її цільове призначення – для рекреаційних та спортивно-туристичних цілей. Офіційно вона зарезервована під подальше заповідання, що підтвердили "Телеграфу" у КМДА.

Земельна ділянка на вул. Труханівській, 2-А

Розташована ця територія в одній із найпривабливіших локацій столиці – на березі Дніпра у південній частині Труханового острова, зовсім поруч із Пішохідним (Парковим) мостом та популярною пляжною зоною "Південний берег Києва".

Пішоходний міст. Поруч з ним розташована ділянка

Розташування ділянки

Сам Труханів острів – це головна зелена та рекреаційна зона в самому серці Києва площею близько 450 гектарів, частина якої має статус ландшафтного заказника. Будь-яке капітальне будівництво чи приватизація землі тут суворо заборонені законом, а ринкова вартість подібних наділів біля води у сусідніх районах столиці стартує від 8–20 тис. доларів за сотку (тобто вартість спірних 549 соток могла б сягати 4,5–11 млн доларів).

Аби отримати контроль над гектарами на Трухановому, організатори влаштували "паперовий" ланцюжок відчуження фантомного майна. Події відбувалися за такою хронологією:

Матеріалізація "фантома" (2013 рік): Компанія "Каргоніс Груп" через сумнівне рішення суду оформила документи на вигадану будівлю площею майже 1600 кв. м. Будинку в реальності не було, але на папері він з'явився.

Матеріалізація "фантома". Матеріали справи

Замітання слідів та поділ (2020 рік): Цю неіснуючу будівлю розділили за документами на дві менші частини. Нотаріус вніс їх до державного реєстру, видавши "офіційні електронні паспорти". Завдяки цьому вигадане майно виглядало на папері як реальна, легальна нерухомість.

Гра в "перекидання" (початок 2021 року): Неіснуючі будівлі почали швидко передавати з рук у руки, щоб сховати кінці у воду. Спочатку їх нібито "пожертвували" громадській організації "Труханів Гай", а та менш ніж за місяць "продала" їх панамській офшорній компанії "Inspiration Solutions S.A.".

Матеріали справи

Блокування та капкан (літо 2021 року): Панамська фірма одразу ж віддала ці будівлі назад у заставу (іпотеку) тій самій ГО під вигаданий борг у 2,5 млн грн. Це, ймовірно, було зроблено для того, щоб на майно наклали офіційну заборону на продаж.

Фінал – претензії на землю: Маючи на руках документи на "приватну нерухомість" (яка надійно заблокована іпотекою), організатори схеми прив'язали до неї кадастровий номер 8000000000:66:438:0004 реальної міської ділянки площею 5,4897 га.

Боротьба в судах: програш у трьох інстанціях

Оскільки формальний контроль за віртуальними будівлями через заплутану схему залишився за українською громадською організацією, "Телеграф" дослідив, хто саме стоїть за цією структурою.

ГО "Труханів Гай" зареєстрована 15 січня 2021 року, тобто незадовго до початку багатоходівки навколо землі в заповідній зоні. Головою правління та засновником організації, за даними YouControl, є 72-річний киянин Валерій Теренков.

Валерій Теренков - голова правління ГО "Труханів Гай". Дані YouControl

Аналітичні бази даних та державні реєстри вказують на прямий родинний зв'язок: Валерій Теренков — рідний батько Діани Стрелковської та, відповідно, тесть бізнесмена В'ячеслава Стрелковського, якого у ЗМІ неодноразово називали бенефіціаром низки великих конвертаційних центрів та податкових "скруток" ("король обналу").

В'ячеслав та Діана Стрелковські

Хоча формально подружжя Стрелковських розлучилося у 2014 році журналісти-розслідувачі припускали, що це розлучення може мати фіктивний характер задля убезпечення та приховування тіньових статків.

Саме позиція ГО "Труханів Гай" у судах найкраще демонструє, чиї інтереси насправді стояли за цією схемою. Попри те, що формальним власником віртуального майна виступав далекий панамський офшор, українська організація діяла з ним як один злагоджений організм. Коли держава спробувала повернути землю, представники Панами ігнорували засідання, натомість ГО "Труханів Гай" взяла на себе роль їхнього юридичного щита: вони перекладали ухвали українського суду іспанською мовою та місяцями пересилали документи через Мін'юст і дипломатичні канали до Панами. Ця відверта гра на боці іноземної компанії ілюструє: закордонна фірма могла слугувати лише зручною ширмою для українських бенефіціарів, які в такий спосіб штучно блокували судовий процес.

Йдеться про судову справу № 910/64/23 в системі господарських судів України за позовом заступника керівника Київської міської прокуратури в інтересах Київської міської ради. Основна вимога, яку висувало відомство до "Inspiration Solutions S.A." та ГО "Труханів Гай": усунення перешкод у розпорядженні 5,4897 га заповідної землі водного фонду на вул. Труханівській, 2-А (кадастровий номер 8000000000:66:438:0004). Для цього було необхідно скасувати рішення про державну реєстрацію права власності на фантомні будівлі (750,1 кв. м та 841 кв. м), закрити реєстраційні розділи у Держреєстрі речових справ та скасувати договір іпотеки.

У березні 2024 року Господарський суд м. Києва повністю задовольнив позов прокуратури. Звісно, що ГО "Труханів Гай" рішення оскаржила і під час розгляду апеляції затягувала процес через процедури міжнародного вручення ухвал іноземному відповідачу у Панамі. Проте це не допомогло й у червні 2026 року Північний апеляційний господарський суд залишив рішення першої інстанції без змін.

Матеріали справи

І вже 28 жовтня, як повідомили "Телеграфу" у Київській міській прокуратурі, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду виніс остаточну ухвалу – касаційне провадження за скаргою ГО "Труханів Гай" закрито, а 5,5 га заповідної землі остаточно повернуто громаді Києва.

Що зараз з ділянкою: некапітальні споруди та остаточна інвентаризація

Від моменту перемоги у Верховному Суді минуло два тижні, тож наразі у Держреєстрі речових прав запис про іпотеку на 2,55 млн грн між панамським офшором та ГО "Труханів Гай" має статус "зареєстровано". Пояснення цьому, очевидно, суто бюрократичне – адже триває процес судової передачі судового рішення державним реєстраторам для примусового вилучення обтяжень.

Офіційні відповіді профільних служб на запити "Телеграфу" підтверджують встановлення повного контролю міста над цими заповідними гектарами:

Департамент земельних ресурсів КМДА повідомив нашому виданню, що Київрада ще восени 2024 року затвердила технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель острівного кварталу. Відповідно до цих документів ділянку 8000000000:66:438:0004 остаточно сформовано та закріплено за територіальною громадою Києва. Жодних рішень про передачу цієї землі у власність чи користування приватним фірмам чи ГО Київрада ніколи не ухвалювала.

Повідомлення Департамента земельних ресурсів КМДА

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) у відповіді зазначило, що по заповідній ділянці та всім фірмам-учасницям схеми (включаючи "Труханів Гай" та панамський офшор) у базі даних не існує і ніколи не видавалося жодних документів на початок підготовчих чи будівельних робіт або прийняття будівель в експлуатацію.

Повідомлення ДІАМ

Департамент захисту довкілля КМДА підтвердив відсутність будь-яких дозволів на спецвикористання природних ресурсів та поінформував, що зараз місто замовляє проєкт землеустрою для внесення офіційних меж ландшафтного заказника "Труханів острів" до Державного земельного кадастру.

Повідомлення Департамента захисту довкілля КМДА

Також розвіяли міф про капітальні будівлі результати топографо-геодезичних вишукувань та натурного огляду ділянки поліцією й експертами, які фігурують в судових ухвалах. Ніяких реальних приватних капітальних споруд площею майже 1,6 тис. кв. м на ділянці ніколи не було. Натомість на цій території присутні лише окремі тимчасові (некапітальні) об'єкти значно меншої площі. Вони на правах господарського відання закріплені за комунальним підприємством КП "Плесо" і використовуються для обслуговування прибережної захисної смуги та прилеглої акваторії.

Чи покаранні винні: п’ять років без підозр

Ключове питання, яке видання "Телеграф" адресувало правоохоронним органам: чи притягнуто до відповідальності організаторів, нотаріусів та реєстраторів, які здійснювали махінації з "паперовими" будинками з прицілом на комунальну землю?

Отримані відповіді свідчать про процесуальний застій. Як повідомили нашому виданню у Печерській окружній прокуратурі міста Києва, досудове розслідування за фактом шахрайства в особливо великих розмірах триває ще з серпня 2021 року. Проте станом на жовтень 2026 року у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Повідомлення Печерської окружної прокуратури міста Києва

Таким чином, попри те, що судовий процес у господарській юрисдикції тривав роками й повністю підтвердив факт підробки документів та фантомності будівель, за понад п'ять років поліція та прокуратура так і не просунулися у розслідуванні. Не визначені ні роль виконавців, які відкривали в реєстрах "паспорти" на неіснуючу нерухомість, ні, що більш важливо, реальні організатори схеми.

Водночас матеріали самого кримінального провадження, зафіксовані в ухвалах Печерського районного суду, викривають масштабну картину. Адже незаконне оформлення прав на об'єкти по вулиці Труханівській – лише один із чисельних епізодів діяльності організованого угруповання.

За даними слідства, зловмисники займалися підробкою документів, переоформленням активів на мережу підконтрольних структур заради гектарів столичної землі. У судових документах перераховано цілу орбіту пов'язаних компаній, більша частина з яких припинила свою діяльність або перебуває у стані ліквідації. Як, наприклад, ТОВ "Каргоніс Груп", що стало першою ланкою в історії фантомної нерухомості на ділянці на Трухановому острові.

Серед десятка ТОВок згадується крім вже знайомого панамського офшору і ГО "Труханів Гай" і ще одна громадська організація – "Чистий берег Труханів". І слід від неї знову приводить до бізнесмена В'ячеслава Стрелковського, адже у засновниках ГО його сестра – Оксана Стрелковська.

Перелік засновників юридичної особи

Саме ГО "Чистий берег Труханів" сестри бізнесмена у лютому 2021 року за абсолютно дзеркальною схемою переписала на себе фантомні приміщення площею майже 1 тис. кв. м на іншій заповідній ділянці — площею 2,55 га на острові Передмістна Слобідка, 8-Б.

Таким чином, родинний клан діяв одразу на двох ключових острівних локаціях Києва: через ГО тестя намагалися забрати 5,5 га на Трухановому острові, а через ГО сестри – 2,55 га на Передмістній Слобідці. І хоча обидва зазіхання були остаточно нейтралізовані позовами прокуратури в господарських судах (у справі № 910/8317/23 Господарський суд Києва, а згодом і Верховний Суд скасували всі незаконні права ГО "Чистий берег Труханів"), відсутність підозр у кримінальному провадженні залишає всю організаційну мережу та її бенефіціарів без жодної відповідальності перед законом.

Земельний банк у Хотові та резиденція у Козині

Поки "паперові" будівлі на київських островах скасовувалися судами, реальні активи родини Стрелковських матеріалізувалися у приватній нерухомості під Києвом. На відміну від фантомних квадратних метрів на Трухановому, елітна земля та нові палаци в елітному передмісті столиці існують цілком фізично.

Дочка Валерія Теренкова та колишня дружина бізнесмена – Діана Стрелковська – сформувала солідний земельний банк у селі Хотів, що в Обухівському (раніше Києво-Святошинському) районі. У її власності перебуває одразу 8 земельних ділянок загальною площею понад 4,2 га.

Більшість первинних документів (державні акти та договори купівлі-продажу) на ці наділи датуються ще 2008–2012 роками. Проте в електронному Державному реєстрі речових прав (ДРРП) право власності на сім із цих ділянок було оформлено в один день – 25 листопада 2020 року, а восьму ділянку додали до майнового портфеля наприкінці 2021 року. Крім того, за Діаною Стрелковською ще з січня 2014 року офіційно значиться ділянка в окупованому смт Гурзуф (Ялта, АР Крим).

За Діаною Стрелковською значаться 8 ділянок під Києвом та ділянка у Криму

Примітно, що наприкінці 2021 року журналісти-розслідувачі "Слідство.Інфо" з'ясували, що в хотівському маєтку, який медіа пов'язували із Стрелковськими, мешкали високопосадовці нинішньої правлячої команди, зокрема — помічниця президента Марія Левченко, її чоловік (ексзаступник міністра внутрішніх справ) Олександр Гогілашвілі. Проте аналіз свіжих витягів із реєстру нерухомості виявив важливу деталь: наразі ані за самою Діаною, ані за її ексчоловіком В'ячеславом Стрелковським юридично не зареєстровано жодного житлового будинку чи квартири – у їхній прямій власності значаться виключно гектари землі.

Натомість 67-річна Ганна Теренкова – матір Діани Стрелковської та дружина очільника ГО "Труханів Гай" Валерія Теренкова – у лютому 2026 року придбала житло в елітному селищі Козин по вул. Зарічній.

Житло в елітному селищі Козин під Києвом

Згідно з офіційним витягом із Держреєстру речових прав, цей приватний маєток на ділянці понад 0,5 га вражає масштабами: величезний житловий будинок площею 1 932,5 кв. м (де майже 813 кв. м — суто житлова площа), два окремі будинки для охорони, власна баня, вольєр та навіть персональна трансформаторна підстанція для безперебійного живлення резиденції.

Висновок: Судова перемога міста за кримінальної безкарності

Історія з відчуженням заповідних гектарів на Трухановому острові та Передмістній Слобідці демонструє парадокс української правоохоронної системи. Завдяки діям столичних прокурорів, юристів КМДА та принциповій позиції Верховного Суду, у жовтні 2026 року спробу зухвалого земельного дерибану вдалося остаточно зупинити у правовому полі – реєстрація фантомного майна скасована, а комунальні землі захищено.

Проте успіх у господарських судах розгортається на тлі повного та свідомого паралічу кримінального блоку. Понад п'ять років досудового розслідування Печерського управління поліції не принесли жодного результату: у справі немає жодного підозрюваного, а нотаріуси й організатори родинного клану Стрелковських, які створювали "паперові" паспорти для загарбання островів, досі не отримали процесуальних претензій.

Цей правовий вакуум дозволяє бенефіціарам схем спокійно продовжувати легалізацію капіталів, скуповувати гектари в передмісті та оформлювати тисячометрові палаци в Козині на літніх родичів. Поки суди ліквідовують "віртуальну" нерухомість махінаторів, їхні реальні елітні резиденції продовжують розростатися під надійним захистом затягнутого на роки слідства.

Редакція "Телеграфу" вже готує офіційні звернення до Головного управління Національної поліції у м. Києві, Київської міської прокуратури та Офісу Генерального прокурора. Ми вимагатимемо пояснень, чому за наявності рішень Верховного Суду, які прямо підтверджують фіктивність документів, слідчі Печерського управління поліції та процесуальні керівники за п'ять років так і не оголосили підозри нотаріусам, державним реєстраторам та організаторам земельної схеми. Ми продовжимо стежити за перебігом розслідування. Не перемикайтесь.