Бундестаг все ж таки проголосував за ракети Taurus для України? Що це означає

У ВП також зробили невеликий натяк на позитивні новини

Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії Taurus. Більшість депутатів виступила "за".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Єгор Чернєв. Він пояснив, що це був коаліційний документ.

"Це коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше", — зазначив він.

Згідно з інформацією з інших джерел, Бундестаг підтримав резолюцію фракцій правлячих партій (Соціал-демократична партія Німеччини — СДПН, "зелені" та Вільна демократична партія — ВДП), яка містить заклик передати Україні далекобійну зброю.

За "виступили 382 депутати з 668 присутніх, проти — 284, ще 2 парламентарі утрималися. У документі зазначається, що довгострокова військова підтримка України "включає і поставки необхідних додаткових далекобійних бойових систем і боєприпасів", щоб у неї була можливість завдавати прицільних ударів за стратегічно важливими об’єктами, що знаходяться в глибокому тилу, слід додати, що подальше рішення буде за канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Водночас український блогер Роман Шрайк прокоментував у своєму Telegram-каналі пост Єгора Чернєва і вказав, що в рекомендації, проголосованій Бундестагом, "Тауруси" не згадані.

"Навіть якби були згадані, то це лише рекомендація, а без згадки зовсім кисло", — написав він.

Блогер нагадав, що Олаф Шольц підтримує відправку Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкидає ідею про передачу саме крилатих ракет Taurus.

"Дякуючи Єгору за його боротьбу, але повідомлення, що Тауруси будуть "ось-ось", я читаю з минулого літа. Тому, поки не буде офіційної заяви про передачу, радіти сенсу не бачу", — підсумував Шрайк.

До речі, голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі зробив позитивний натяк на цю тему. Він опублікував смайлик ракети. Зазвичай він робить такі натяки, коли з’являються хороші новини щодо постачання зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що раніше 22 лютого Бундестаг проголосував проти резолюції опозиції ФРН із вимогою поставити Україні далекобійні ракети Taurus.