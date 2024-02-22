Бундестаг все же проголосовал за ракеты Taurus для Украины? Что это означает

В ОП также сделали небольшой намек на положительные новости

Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия Taurus. Большая часть депутатов выступила "за".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Егор Чернев.Он объяснил, что это был коалиционный документ.

"Это коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше", — отметил он.

Согласно информации из других источников, Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия — СвДП), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.

За "выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против — 284, еще 2 парламентария воздержались. В документе отмечается, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы у нее была возможность наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу. Стоит добавить, что далее решение будет за канцлером Германии Олафом Шольцом.

В то же время украинский блогер Роман Шрайк прокомментировал в своем Telegram-канале пост Егора Чернева и указал, что в рекомендации, проголосованной Бундестагом, "Таурусы" не упомянуты.

"Даже если бы были упомянуты, то это всего лишь рекомендация, а без упоминания совсем кисло", — написал он.

Блогер напомнил, что Олаф Шольц поддерживает отправку Украине систем вооружения большей дальности, но по-прежнему отвергает идею о передаче именно крылатых ракет Taurus.

"Благодарен Егору за его борьбу, но сообщения, что Таурусы будут "вот-вот", я читаю с прошлого лета. Поэтому, пока не будет официального заявления о передаче, радоваться смысла не вижу", — подытожил Шрайк.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале сделал позитивный намек по данной теме. Он опубликовал смайлик ракеты. Обычно он делает такие намеки, когда появляются хорошие новости по поставках оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ранее 22 февраля Бундестаг проголосовал против резолюции оппозиции ФРГ с требованием поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.