Боєць ЗСУ з матюкливим шевроном прикрасив обкладинку британської газети: українці в захваті (фото)

Новина викликала бурхливу реакцію в мережі

Фото українського бійця з написом на нашивці "Немає ворога страшніше, ніж командир довб**об" опублікувало британське видання Evening Standard. Світлину розмістили на головній обкладинці.

"Перша сторінка четвергового номера" зазначили у виданні. Новина швидко розлетілася Telegram-каналами, де викликала бурхливу реакцію.

У коментарях більшість людей пише, що згодні з висловом на нашивці. Відповідають коротко й одним словом: "база", що означає, позитивну оцінку чи схвалення дій або вчинків тієї, чи іншої людини.

Абсолютна більшість коментаторів згодні з написом на шевроні й у різний спосіб підтримують написане.

"Такі люди ніколи не стануть рабами"

"У нього шеврон однієї з легендарних бригад. (Якщо я правильно побачила). У ній брат служив. І так, ком.бриг у них супер"

"І це правда, нема гіршого царя, чим петух безмозглий"

"Без відповідного фідбеку таке на груди не вішають. Ця проблема давно назріла. Адекватні командири не лижуть ср@ку та не просуваються по службі а довба@би відправляють людей на смерть аби тільки підливати вищому командному складу. Я вже мовчу про те як п@здять зарплатню людей яких вже нема"

"Прав на всі 1000 процентів"

"А напису "Партнери-кук@лди гірше за окупантів" немає?"

"Плюсую"

"93-тя шарить"

Дехто згадав і про масову загибель наших воїнів у листопаді, коли командування зібрало воїнів 128-ї ОШБр в одному місці для нагородження.

"Особливо ті д@біли, які шикують солдатів на відкритій місцевості"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" про масштабний збір на морські дрони. Українці вразили як донатами, так і мемами. В мережі вже купа жартів.