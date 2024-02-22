Боец ВСУ с матерным шевроном украсил обложку британской газеты: украинцы в восторге (фото)

Новость вызвала бурную реакцию в сети

Фото украинского бойца с надписью на нашивке "Нет врага страшнее, чем командир долб**об" опубликовало британское издание Evening Standard. Фотографию разместили на главной обложке.

Первая страница четвергового номера отметили в издании. Новость быстро разлетелась по Telegram-каналам, где вызвала бурную реакцию.

В комментариях большинство людей пишет, что согласны с выражением на нашивке. Отвечают коротко и одним словом: "база", что означает положительную оценку или одобрение действий/поступков того или иного человека.

Абсолютное большинство комментаторов согласны с надписью на шевроне и разными способами поддерживают написанное.

"Такие люди никогда не станут рабами"

"У него шеврон одной из легендарных бригад. (Если я правильно увидела). В ней брат служил. И да, ком.бриг у них супер"

"И это правда, нет худшего царя, чем петух безмозглый"

"Без соответствующего фидбека такое на грудь не вешают. Эта проблема давно назрела. Адекватные командиры не лижут ср@ку и не продвигаются по службе а долба@бы отправляют людей на смерть лишь бы подливать высшему командному составу. Я уже молчу о том как п@здят зарплату людей которых уже нет"

"Прав на все 1000 процентов"

"А надписи "Партнеры-кук@лды хуже оккупантов" нет?"

"Плюсую"

"93-я шарит"

Некоторые вспомнили и о массовой гибели наших воинов в ноябре, когда командование собрало воинов 128-й ОШБр в одном месте для награждения.

"Особенно те д@билы, которые строят солдат на открытой местности"

Напомним, ранее "Телеграф" о масштабном сборе на морские дроны. Украинцы поразили как донатами, так и мемами. В сети уже куча шуток.