Ексочільник "Укроборонпрому" призначений Зеленським на нову посаду: послом, але не туди, куди збирались

Раніше мова велась про Чехію

У четвер, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Азербайджан. В указі зазначається, що ним став Гусєв Юрій Веніамінович.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України. Зазначається, що голова держави підписав указ №86/2024.

У ньому вказано, що Гусєва Юрія Веніаміновича призначено надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджанській Республіці.

Указ №86/2024

Нагадаємо, що Гусєв працював в різних органах державної влади, в Міністерстві оборони України, був головою Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року він обіймав посаду директора "Укроборонпрому".

У червні 2023 року Зеленський звільнив його із посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром". Через деякий час "Телеграфу" повідомили, що Гусєв може обійняти посаду посла у Чехії.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді розповіли, до якого моменту Зеленський буде легітимним.