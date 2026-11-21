Російські війська не припиняють спроб зайняти нові території України

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Російська армія не припиняє спроб просунутись на Запорізькому напрямку. Саме тому, щоб позбавити ворога наступального потенціалу, спецпідрозділи ГУР щодня знищують живу силу та техніку окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України. Начальник ГУР Олег Іващенко, наголосив, що Сили оборони дають відсіч російським військам щоразу, коли ті намагаються проводити активні дії.

Очільник ГУР провів наради з командирами спецпідрозділів, які виконують завдання на Запорізькому напрямку. За результатами були визначені пріоритети подальших дій, сплановані та узгоджені бойові операції.

"Противник не полишає спроб просунутися на Запорізькому напрямку, але щоразу отримує жорстку відсіч від Сил оборони України. Наші розвідники щодня знищують живу силу, техніку та озброєння ворога, послаблюючи його наступальний потенціал", — зазначив очільник ГУР.

За словами Іващенка, розвідники щодня послаблюють наступальний потенціал противника Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Генерал-лейтенант наголосив, що важливо не лише відбивати атаки, а й позбавляти противника можливостей продовжувати наступ. Для цього спецпризначенці посилюють координацію між підрозділами воєнної розвідки та іншими складовими Сил оборони.

"Кожен виконує свої завдання, але всі діємо за єдиним задумом. Наша спільна мета — зірвати наступальні плани ворога та завдати йому максимальних втрат", — наголосив Олег Іващенко та висловив вдячність кожному і кожній, хто тримає фронт на Запорізькому напрямку.

Олег Іващенко. Фото gur.gov.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія вербує дітей, ухилянтів і патріотів для підпалів, диверсій та вбивств, діючи нібито від імені СБУ та ГУР.