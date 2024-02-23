Про втрати ЗСУ, Залужного, закінчення війни, вибори і не тільки: топ заяв Зеленського в інтерв’ю Fox News

Під час розмови було чути залпи артилерійських знарядь

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю ведучому Fox News Брету Байєру. Їхня розмова відбулася недалеко від лінії фронту на Харківщині.

"Телеграф" зібрав найважливіші заяви з інтерв’ю Зеленського. Він торкнувся багатьох актуальних питань.

Про запрошення Байдена та Трампа в Україну

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні", — сказав президент.

Він додав, що готовий прийняти Дональда Трампа на передовій, де він "все пояснить і, можливо, у нього є якісь ідеї".

"Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку, і ми всі зрозуміли, що в цій війні немає двох сторін: є лише один ворог, і це позиція Путіна", — зазначив Зеленський.

Про втрати України

Вказується, що на питання щодо втрат ЗСУ Зеленський відповів "туманно". Проте запевнив, що Росія втрачає п’ятьох солдатів на кожного вбитого українського воїна.

"Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч людей було вигнано. Співвідношення становить один до п’яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п’ять російських солдатів", — сказав він.

Про послання до Конгресу США

"Моє послання таке: якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, ціна, яку ми просимо зараз — підтримати, ця ціна менша, ніж вона буде в майбутньому… Вони платитимуть набагато більше. Ми просто хочемо жити… нас немає альтернативи".

Про скасування виборів та реформи

Зеленський наголосив, що не скасовував президентські вибори — їх проведення під час війни не допускається законом. Він додав, що з огляду на його нинішню популярність, якби вибори відбулися сьогодні, він був би переобраний народом.

Говорячи про побоювання американців щодо корупції в Україні, Зеленський сказав, що "все чисто". Він додав, що Україна проводить реформи, яких вимагає Європейський Союз. Однак, за його словами, під час війни було важко проводити нові складні антикорупційні реформи.

Про закінчення війни

Зеленський переконаний, що війна в Україні закінчиться тоді, коли світ усвідомить, що російський диктатор Володимир Путін є серйозною загрозою для його існування. Поки що світ боїться змін у Російській Федерації та втрати Путіним влади.

"Світ не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. І Сполучені Штати, і європейські країни, і глобальний Південь можуть обирати. Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, він є загрозою для всього миру, оскільки він намагатиметься знищити НАТО. І коли світ це зрозуміє, тоді все — на цей момент війна закінчиться", — заявив глава України.

Про звільнення Залужного

За словами Зеленського, це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. Йдеться не про зміну курсу дій України, а "про речі, які довго не змінювалися".

"Ми маємо бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка у нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними та швидкими. Час — це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", — заявив президент.

Про необхідність західної допомоги

Зеленський наголосив, що без допомоги Заходу Україна не зможе не лише підтримувати свою оборону, а й зміцнити економіку та стабільність. Це, своєю чергою, може дозволити Києву нарощувати виробництво власної зброї. Він додав, що Україні потрібна "потужна зброя, зброя великої дальності, ракети великої дальності та артилерія".

"Йдеться не про типи, а про виробництво. Збільшувати його щодня, так, і протиповітряна оборона, щоб захистити людей", — сказав Зеленський.

Про новий контрнаступ

"Оборонятися – завдання номер один. Продовжуватимемо нашу успішну історію на Чорному морі – ми робитимемо це. Я не вдаватимуся до деталей, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливо. І, звичайно, ми готуватимемо новий контрнаступ, нову операцію. Звичайно, я не кажу, що ми просто стоятимемо. Це залежить від багатьох речей", — заявив президент.

Як повідомляв "Телеграф", 25 лютого Зеленський планує провести конференцію військово-політичного керівництва. Прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що це буде "щось особливе": "чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році".