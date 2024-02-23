"Це брехня, і я це доведу": Пашинський пообіцяв розповісти у суді цікаві деталі

Пашинський дав короткий коментар журналістам

У п’ятницю, 23 лютого, після одноденної перерви Вищий антикорупційний суд України продовжує обирати запобіжний захід голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергію Пашинському, якого звинувачують у заволодінні конфіскованих державою нафтопродуктів. Сам Пашинський уже прибув до будівлі ВАКС.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". Перед тим як увійти до будівлі суду, Пашинський дав короткий коментар журналістам. Він, як і раніше, висловлює впевненість, що справа проти нього сфабрикована, але так чи інакше його заарештують. Він пообіцяв обґрунтувати свою думку про справу в суді та "розбити" всі підозри сторони звинувачення.

"Я неодноразово заявляв і заявляю, що в цій справі вони мають лише одне завдання — заарештувати мене. Там немає справи. А їхні мотиви ми зараз встановимо в суді. Ви зараз все почуєте. Я не боюся арешту, але переживаю за те, що цей арешт однозначно нашкодить нашій державі...

Я всіх журналістів попрошу уважно переглянути мій виступ. Там буде і про обґрунтованість підозри, тиск на свідків і те, чому 300 мільйонів гривень. Повірте, буде цікаво. Я все розповім у суді під стенограму, несучи повну кримінальну відповідальність, розбиваючи це все. Це брехня та інсинуації. І я це доведу", — заявив Пашинський.

Нагадаємо, як раніше ми писали, 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку екс-депутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн. гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.

Дізнатися про минуле засідання у справі Пашинського, ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.