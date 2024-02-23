"Это ложь, и я это докажу": Пашинский пообещал рассказать в суде интересные детали

Пашинский дал короткий комментарий журналистам

В пятницу, 23 февраля, после однодневного перерыва Высший антикоррупционный суд Украины продолжает выбирать меру пресечения главе Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Сергею Пашинскому, которого обвиняют в завладении конфискованных государством нефтепродуктов. Сам Пашинский уже прибыл к зданию ВАКС.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Перед тем, как войти в здание суда, Пашинский дал короткий комментарий журналистам. Он по-прежнему выражает уверенность, что дело против него сфабриковано, но так или иначе его арестуют. Он пообещал обосновать свое мнение о деле в суде и "разбить" все подозрения стороны обвинения.

"Я неоднократно заявлял и заявляю, что в этом деле у них есть только одно задание — арестовать меня. Там нет дела. А их мотивы мы сейчас установим в суде. Вы сейчас все услышите. Я не боюсь ареста, но переживаю за то, что этот арест однозначно навредит нашему государству…

Я всех журналистов попрошу внимательно посмотреть мое выступление. Там будет и об обоснованности подозрения, давлении на свидетелей и том, почему 300 миллионов гривен. Поверьте, будет интересно. Я все расскажу в суде под стенограмму, неся полную уголовную ответственность, разбивать это все. Это ложь и инсинуации. И я это докажу", — заявил Пашинский.

Напомним, как ранее мы писали, 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в доме экс-депутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

Узнать о прошлом заседании по делу Пашинского, вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.