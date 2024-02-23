"Крок за кроком йдемо до тотальної мобілізаці": нардеп розповів, що це значить для країни (відео)

Зміни для держави будуть разючі

У майбутньому українців чекає тотальна мобілізація, яка фактично спричинить закриття України як держави. Також цілком можливий перехід від імпорту товарів на власне виробництво.

Таку заяву в ефірі Київ24 зробив нардеп партії "Слуга народу" Олег Дунда. За його словами, це допоможе знайти ресурси для фінансування Збройних Сил України.

"Ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації. А вона буде передбачати практично закриття країни, закриття економіки. І коли економіка буде закцентована на виробництві свого продукту. Відповідно, коли ми будемо виробляти більшість продуктів самостійно, там знайдуться і гроші для фінансування, в тому числі ЗСУ", — сказав він.

За словами народного депутата, результати 2023 року показали, що Україна має штучний дефіцит за побутовими товарами у 25 млрд гривень, адже живе за рахунок імпорту. Якщо ж замінити цей імпорт товарів на власне виробництво, то заощаджені кошти можна буде направити за Збройні Сили України.

Раніше "Телеграф" писав, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо допомоги від США не буде або вона буде меншою за очікувану, Україна змушена буде мобілізувати більше людей. Він пояснив це "коефіцієнтом озброєності".