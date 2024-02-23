"Шаг за шагом идем к тотальной мобилизации": нардеп рассказал, что это значит для страны (видео)

Изменения для государства будут поразительны

В будущем украинцев ждет тотальная мобилизация, которая фактически приведет к закрытию Украины как государства. Также вполне возможен переход от импорта товаров на собственное производство.

Такое заявление в эфире Киев24 сделал нардеп партии "Слуга народа" Олег Дунда. По его словам, это поможет найти ресурсы для финансирования Вооруженных сил Украины.

"Мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации. А она будет предусматривать практически закрытие страны, закрытие экономики. И когда экономика будет акцентирована на производстве своего продукта. Соответственно, когда мы будем производить большинство продуктов самостоятельно, там найдутся и деньги для финансирования, в том числе ВСУ", — сказал он.

По словам народного депутата, результаты 2023 показали, что Украина имеет искусственный дефицит по бытовым товарам в 25 млрд гривен, ведь живет за счет импорта. Если же заменить этот импорт товаров на собственное производство, сэкономленные средства можно будет направить за Вооруженные Силы Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если помощи от США не будет или она будет меньше ожидаемой, Украина вынуждена будет мобилизовать больше людей. Он объяснил это "коэффициентом вооруженности".