"Це технічний момент": прем’єрка Данії виправдалася за затримки з поставками F-16

Прем’єрка Данії озвучила приблизні терміни, коли Україна зможе одержати американські винищувачі

Прем’єр-міністр Данії Метт Фредеріксен пояснила затримки постачання літаків F-16 в Україну. За її словами, це пов’язано із технічними причинами.

Про це Метт Фредеріксен заявила під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Львові. Вона додала, що американські винищувачі мають з’явитися в українському небі до літа 2024 року.

"Це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, а також навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для інших систем зброї", — пояснила прем’єрка Данії.

Фредеріксен нагадала, що навчання українських пілотів розпочалося ще у серпні 2023 року. Воно просувається "швидко і добре". Також прем’єр-міністр Данії додала, що країна рада співпрацювати у питанні постачання винищувачів із Нідерландами, Бельгією та США.

Водночас Метт Фредеріксен підкреслила, що F-16 дуже потужна зброя і висловила сподівання, що винищувачі з’являться в небі над Україною до початку літа, тобто в найближчі три місяці.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року з’явилася інформація про те, що Україна може отримати першу партію F-16 до кінця року. Йшлося про 18 винищувачів, але прогноз не здійснився.

Також Данія обіцяла передати американські літаки у першому кварталі 2024 року, але на початку січня стало відомо, що цього не станеться. Затримка затягнеться приблизно пів року. Як заявили в міноборони країни, в Україні ще не виконано низку умов для використання винищувачів.

А 22 лютого міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що чіткого графіка передачі винищувачів F-16 немає та спрогнозувати його складно. Однак він також зазначив, що прибути в Україну літаки мають улітку.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський показав відео із тренувань українських пілотів на F-16 у Данії. За його словами, відео було знято у лютому поточного року.