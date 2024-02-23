"Это технический момент": премьер Дании оправдалась за задержки с поставками F-16

Премьер Дании озвучила примерные сроки, когда Украина сможет получит американские истребители

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объяснила задержки поставок самолетов F-16 в Украину. По ее словам, это связано с техническими причинами.

Об этом Мэтте Фредериксен заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во Львове. Она добавила, что американские истребители должны появиться в украинском небе к лету 2024 года.

"Это просто техническая причина, технический момент. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия", – пояснила премьер Дании.

Фредериксен напомнила, что обучение украинских пилотов началось еще в августе 2023 года. Оно продвигается "быстро и хорошо". Также премьер-министр Дании добавила, что страна рада сотрудничать в вопросе поставок истребителей с Нидерландами, Бельгией и США.

В то же время Мэтте Фредериксен подчеркнула, что F-16 очень мощное оружие и выразила надежду, что истребители появятся в небе над Украиной до начала лета, то есть в ближайшие три месяца.

Напомним, что в декабре 2023 года появилась информация о том, что Украина может получить первую партию F-16 до конца года. Речь шла о 18 истребителях, но прогноз не осуществился.

Также Дания обещала передать американские самолеты в первом квартале 2024 года, но в начале января стало известно, что этого не произойдет. Задержка затянется примерно на полгода. Как заявили в минобороны страны, в Украине еще не выполнен ряд условий для использования истребителей.

А 22 февраля министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что четкого графика передачи истребителей F-16 нет и спрогнозировать его сложно. Однако он тоже отметил, что прибыть в Украину самолеты должны летом.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский показал видео с тренировок украинских пилотов на F-16 в Дании. По его словам, видео было снято в феврале текущего года.