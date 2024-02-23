Україна запропонувала Польщі 5 кроків щодо деблокування кордону. Що у "Плані взаєморозуміння"

Блокада кордону вже несе загрозу національній безпеці України

Через загострення ситуації на українсько-польському кордоні, у п'ятницю, 23 лютого, повинна була відбутися зустріч українського та польського уряду. На якій мали знайти компроміс у розв'язанні цієї проблеми, але вона не відбулась.

Тому Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону — "План взаєморозуміння". Про це пише прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

План передбачає 5 послідовних кроків.

Україна погодиться на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту. Зокрема, і на обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор. Україна погодиться на пропозицію експортувати до ЄС ці товари без квот та мит в об’ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Буде згодна на продовження механізму верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок без дозволу Польщі. Україна звернеться до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг. Зокрема, аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт. Це допоможе унеможливити маніпуляції щодо якості української аграрної продукції у майбутньому. Сюди ж ввійде і питання того, чи відповідає вітчизняна продукція стандартам Світової організації торгівлі. Україна залишить при собі принципову позицію стосовно повної лібералізації торгівлі з ЄС. Тобто продовження "економічного безвізу". Український уряд акцентує на тому, що питання торгівлі буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн. Україна пропонує польському Уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС. Адже за останніми даними експорт країни-агресора у європейські країни зростає. Сюди ж Шмигаль додає і питання обмеження та посилення моніторингу на аграрний імпорт третіх країн до ЄС. А також запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС. Треба створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії. До нього також долучити українські та польські аграрні асоціації. Завершити блокаду кордону України аграріями Польщі. Адже страйки поляків вже давно вийшли за межі блокади зерна, і вони вже загрожують національній безпеці країни.

Шмигаль зауважив, що спільний Тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску певних груп товарів. Адже сьогодні на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок. За словами міністра питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі.

"В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", — написав Шмигаль.

Раніше "Телеграф" писав, що поляки анонсували протести на кордоні ще з однією країною-сусідкою.