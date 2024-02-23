Україна запропонувала Польщі 5 кроків щодо деблокування кордону. Що у "Плані взаєморозуміння"
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Блокада кордону вже несе загрозу національній безпеці України
Через загострення ситуації на українсько-польському кордоні, у п'ятницю, 23 лютого, повинна була відбутися зустріч українського та польського уряду. На якій мали знайти компроміс у розв'язанні цієї проблеми, але вона не відбулась.
Тому Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону — "План взаєморозуміння". Про це пише прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
План передбачає 5 послідовних кроків.
- Україна погодиться на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту. Зокрема, і на обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор. Україна погодиться на пропозицію експортувати до ЄС ці товари без квот та мит в об’ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Буде згодна на продовження механізму верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок без дозволу Польщі.
- Україна звернеться до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг. Зокрема, аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт. Це допоможе унеможливити маніпуляції щодо якості української аграрної продукції у майбутньому. Сюди ж ввійде і питання того, чи відповідає вітчизняна продукція стандартам Світової організації торгівлі. Україна залишить при собі принципову позицію стосовно повної лібералізації торгівлі з ЄС. Тобто продовження "економічного безвізу". Український уряд акцентує на тому, що питання торгівлі буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн.
- Україна пропонує польському Уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС. Адже за останніми даними експорт країни-агресора у європейські країни зростає. Сюди ж Шмигаль додає і питання обмеження та посилення моніторингу на аграрний імпорт третіх країн до ЄС. А також запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС.
- Треба створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії. До нього також долучити українські та польські аграрні асоціації.
- Завершити блокаду кордону України аграріями Польщі. Адже страйки поляків вже давно вийшли за межі блокади зерна, і вони вже загрожують національній безпеці країни.
Шмигаль зауважив, що спільний Тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску певних груп товарів. Адже сьогодні на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок. За словами міністра питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі.
"В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", — написав Шмигаль.
Раніше "Телеграф" писав, що поляки анонсували протести на кордоні ще з однією країною-сусідкою.