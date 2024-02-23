Поляки оцінять? До кордону з Польщею привезли підірвану росіянами сільгосптехніку (фото, відео)

Українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні

До кордону з Польщею українські фермери, у відповідь на блокування КПП, привезли сільськогосподарську техніку, яка була понівечена та знищена внаслідок російської агресії проти України. Трактори, машини та комбайни були зруйновані на Херсонщині у Бериславському районі.

Деякі з них підірвались на мінах, деякі постраждали від обстрілів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у такий спосіб українці хочуть продемонструвати полякам, у яких умовах працюють наші фермери та як багато їм треба зробити, щоб зібрати врожай. У мережі вже активно ширять фото та відео цієї техніки.

"Українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею, відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед розстріляної аграрної техніки є трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованих територій Херсонської області.

"Наприклад, трактор К-701 наданий підприємством, яке знаходиться на території Білозерської селищної громади. Господарство було в окупації з березня по листопад 2022 року. Окупанти знищили фактично всю техніку, вкрали врожай. Від ворожих обстрілів на території підприємства залишились лише руїни та вирви від снарядів. Прямі збитки цього підприємства склали близько 5 млн євро", — додають у міністерстві.

Водночас українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро загинули.

Український аграрний сектор за два роки повномасштабної війни зазнав понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат. Такі дані подає Світовий банк у звіті про оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3). Пошкоджено та знищено сільськогосподарську техніку було на суму 5,8 млрд доларів.

Завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої сільськогосподарської продукції експерти оцінюють у 1,97 млрд дол., збитки через пошкодження зерносховищ – 1,8 млрд дол., збитки, завдані багаторічним насадженням, – 398 млн дол., тваринництву – 254 млн дол., аквакультурі та рибальству – 35 млн дол.

Розстріляна сільгосптехніка перебуватиме на кордоні до кінця березня.

Раніше "Телеграф" писав, що польсько-український кордон розблокують для військової, гуманітарної та медичної допомоги, щоб він надходив до України без затримок.