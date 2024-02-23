Блокада кордону: українські міністри поїхали до протестувальників, але є нюанс

В українського уряду є конкретні кроки та пропозиції

Представники українського уряду на чолі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем сьогодні, 23 лютого, прибудуть на українсько-польський кордон, який продовжують блокувати польські фермери. Українська сторона сподівається провести перемовини.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Чи будуть на кордоні представники Польщі — неясно.

"Наш прем'єр-міністр разом із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби — ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги — це їхнє особисте рішення", — зазначив Зеленський.

Зеленський закликав поляків припинити блокування вантажівок

За словами президента, організувати таку зустріч 24-го лютого було б неможливо, адже цей день — друга річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Чи буде присутня польська сторона наразі невідомо.

Також очільник держави нагадав, що Україна неодноразово відкрито пропонувала зустрітися з польським урядом і обговорити проблеми блокади кордону. За словами президента, в українського уряду є конкретні кроки та пропозиції

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Крім того, Зеленський подякував українським фермерам, які не блокують кордони у відповідь на дії польських протестувальників.

"Що стосується наших фермерів, мені здається, дуже важливо їм подякувати… Що вони розуміють, що таке держава в час війни, що вони самостійно нічого не блокують, незважаючи на те, що їх харчові продукти не їдуть сьогодні польським шляхом і не на польський ринок, хочу зазначити. Продукти, які йдуть транзитом, це дуже важливо", — підкреслив президент.

Блокада кордону триває

Польські фермери відновили масові протести на українському кордоні 9 лютого. Наразі вони блокують проїзд вантажівок через пункти пропуску, що прямо впливає на український експорт. 11 лютого протести вийшли на новий рівень — фермери висипали зерно з кількох українських фур.

21 лютого президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску та президенту Польщі Анджею Дуді організувати зустріч чиновників на кордоні, щоб знайти спосіб розв'язувати проблему.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поляки анонсували протести на кордоні ще з однією країною-сусідкою. З 1 березня блокуватимуть пункт пропуску на кордоні з Литвою.