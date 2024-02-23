України мало? Поляки анонсували протести на кордоні ще з однією країною-сусідкою

Хочуть припинити "зернову карусель"

Польські фермери, які влаштували блокаду кордону з Україною, планують акції протесту на кордоні з ще однією країною. З 1 березня поляки блокуватимуть пункт пропуску у польському селищі Будзисько на кордоні з Литвою.

Водночас є можливість, що литовські фермери влаштують протест у відповідь і перекриють рух зі свого боку. Про це повідомляє in Poland.

За словами координатора протесту польських фермерів на кордоні з Литвою Кароля Печинського, акція спрямована на припинення так званої "зернової каруселі". Річ у тому, що, на його думку, зерно з України, ймовірно, перевозиться до Польщі через Люблін або Підкарпатське воєводство.

Потім вантажівки прямують до Литви. Після перетину польсько-литовського кордону транспорт більше не відстежується польськими службами. На литовській території змінюється документація на зерно, і вантажівки повертаються до Польщі. Вантаж стає продуктом Європейського Союзу і тому може бути вільно ввезений в країну. Печинський вважає, що це — спосіб обійти ембарго, запроваджене Польщею 15 вересня на імпорт зерна з України.

Блокада в Будзиско розпочнеться о 10 ранку в п'ятницю, 1 березня, і триватиме тиждень. До протестів долучаться фермери з Вармінсько-Мазурського та Підляського воєводств.

Польське селище Будзисько на мапі

Мазурське воєводство на мапі

Підлянське воєводство на мапі

Основною вимогою демонстрантів на польсько-литовському кордоні є участь Литви в транзитній програмі ЄС.

Очікується, що литовські фермери також приєднаються до протестів у Будзиско. Це пов'язано з тим, що частина зерна, як очікується, буде випущена на їхні власні ринки і спровокує падіння цін. За словами активістів "АгроУнії", акції проти зернової каруселі відбуватимуться також на польсько-німецькому кордоні.

Раніше "Телеграф" писав, що вимушені переселенці у Польщі мовчать і не протестують, адже не хочуть ризикувати безпечним перебуванням на території країни-сусідкм. Більшість із них отримують допомогу та бояться її втратити.