"Це питання кількох годин": польсько-український кордон розблокують, але є нюанс
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Це означатиме інший тип організаційного режиму на дорогах та шляхах
Польсько-український кордон розблокують для військової, гуманітарної та медичної допомоги, щоб він надходив до України без затримок. Це питання буде вирішено протягом кількох годин.
Відповідну заяву у четвер, 22 лютого, зробив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це пише Onet.
"Для того, щоб військова, гуманітарна та медична допомога надходила українській стороні без затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг та залізничних колій. Це питання найближчих годин", — заявив Туск.
Прем’єр підкреслив, що це означатиме інший тип організаційного режиму на дорогах та шляхах. Польща витягне з цього "практичні наслідки. За його словами, поки що суттєвих проблем із транспортуванням допомоги в Україну не виникало.
Водночас Дональд Туск закликав відокремити питання "прямої підтримки України та захисту польських фермерів та польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що уряди Польщі та України проведуть зустріч у Варшаві, щоб обговорити ситуацію на кордоні. Туск вважає, що для пошуку виходу із цієї ситуації потрібні технічні переговори на рівні ЄС.